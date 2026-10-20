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TFF'den yayın ihalesi açıklaması: 13 Ocak beklenmeyecek!

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihale sürecini erkene çekti. Daha önce 13 Ocak olarak açıklanan ihale sonuçlanma tarihi 30 Kasım olarak güncellendi.

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TFF'den yayın ihalesi açıklaması: 13 Ocak beklenmeyecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Türk futbolunun merakla beklediği yayın ihalesi sürecine ilişkin kritik bir karara imza attı.

YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA SONUÇLANDIRILACAK

Daha önce 13 Ocak'ta tamamlanacağı açıklanan Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin, Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verildi.

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TFF'den yayın ihalesi açıklaması: 13 Ocak beklenmeyecek!-2 TFF'den yayın ihalesi açıklaması: 13 Ocak beklenmeyecek!-3 TFF'den yayın ihalesi açıklaması: 13 Ocak beklenmeyecek!-4
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