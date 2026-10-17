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Bugün televizyonda hangi maçlar var? 17 Ekim Cumartesi karşılaşmaları ve yayın bilgileri

17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanıyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih ve İtalya'da Inter de sahaya çıkacak. İşte 17 Ekim Cumartesi maç programı ve canlı yayın bilgileri.

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Bugün televizyonda hangi maçlar var? 17 Ekim Cumartesi karşılaşmaları ve yayın bilgileri

17 Ekim 2026 Cumartesi günü hangi maçların oynanacağı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de maç heyecanı yaşanıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Günün Avrupa futbolu programında ise Brentford-Liverpool, Real Betis-Barcelona, Bologna-Inter ve Bayern Münih-RB Leipzig karşılaşmaları yer alıyor.

17 Ekim Cumartesi gününün maç saatleri Türkiye saatiyle açıklanırken yayıncı kuruluşları belli olan mücadeleler beIN SPORTS, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde futbol karşılaşmaları oynanıyor. (Fotoğraf: DHA)17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde futbol karşılaşmaları oynanıyor. (Fotoğraf: DHA)

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor da saat 19.00'da sahaya çıkacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor'dan izlenebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. (Fotoğraf: REUTERS)Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. (Fotoğraf: REUTERS)

LIVERPOOL, BARCELONA VE BAYERN MÜNİH SAHAYA ÇIKIYOR

İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Liverpool saat 17.00'de karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'den yayımlanacak. Aynı saatte Manchester City-Ipswich Town karşılaşması beIN SPORTS 3'te ekranlara gelecek. İspanya LaLiga'da Real Betis ile Barcelona arasındaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, RB Leipzig'i saat 19.30'da ağırlayacak. Mücadelenin yayın adresi S Sport Plus olacak. İtalya Serie A'da Bologna-Inter karşılaşması saat 19.00'da, Roma-Genoa mücadelesi ise saat 21.45'te başlayacak. İki maçın da S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayımlanması planlanıyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: AFP)Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: AFP)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 EKİM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

Türkiye'de ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve doğrulanabilen yayın kanalları liglere göre şöyle;

TÜRKİYE

Trendyol Süper Lig

- 19.00 | Fenerbahçe – Alanyaspor

TFF 1. Lig

- 19.00 | Bodrum FK – Bandırmaspor

İNGİLTERE

Premier Lig

  • 17.00 | Manchester City – Ipswich Town

  • 17.00 | Fulham – Hull City

  • 17.00 | Brentford – Liverpool

  • 19.30 | Newcastle United – Aston Villa

Bodrum FK ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. (Fotoğraf: AA)Bodrum FK ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. (Fotoğraf: AA)

Championship

  • 17.00 | Wrexham – Preston North End

  • 17.00 | West Bromwich Albion – Blackburn Rovers

  • 17.00 | Norwich City – Portsmouth

  • 17.00 | Southampton – Bolton Wanderers

  • 17.00 | Birmingham City – Queens Park Rangers

  • 17.00 | Bristol City – Sheffield United

  • 17.00 | Derby County – Stoke City

  • 17.00 | Swansea City – West Ham United

İSPANYA

LaLiga

  • 17.15 | Villarreal – Elche

  • 19.30 | Real Betis – Barcelona

  • 22.00 | Valencia – Athletic Bilbao

LaLiga 2

  • 17.15 | Eibar – Mallorca

  • 19.30 | Sporting Gijon – Albacete

  • 22.00 | Las Palmas – Castellon

İTALYA

Serie A

  • 19.00 | Bologna – Inter

  • 21.45 | Roma – Genoa

Serie B

  • 18.15 | Mantova – Palermo

  • 20.30 | Pisa – Cremonese

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brentford deplasmanında saat 17.00'de sahaya çıkacak. (Fotoğraf: AP)İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brentford deplasmanında saat 17.00'de sahaya çıkacak. (Fotoğraf: AP)

ALMANYA

Bundesliga

  • 16.30 | Elversberg – Augsburg

  • 16.30 | Werder Bremen – Paderborn

  • 16.30 | Hamburg – Stuttgart

  • 16.30 | Union Berlin – Borussia Dortmund

  • 16.30 | Schalke 04 – Mainz 05

  • 19.30 | Bayern Münih – RB Leipzig

2. Bundesliga

- 21.30 | Hannover 96 – St. Pauli

FRANSA

Ligue 1

  • 18.15 | Strasbourg – PSG

  • 21.45 | Lille – Brest

  • 21.45 | Troyes – Lens

Ligue 2

- 21.00 | Red Star FC 93 – Saint-Etienne

Brentford-Liverpool karşılaşması beIN SPORTS MAX 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. (Fotoğraf: AFP)Brentford-Liverpool karşılaşması beIN SPORTS MAX 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. (Fotoğraf: AFP)

HOLLANDA

Eredivisie

  • 17.30 | ADO Den Haag – PSV Eindhoven

  • 21.00 | Telstar – Feyenoord

  • 22.00 | Sparta Rotterdam – Willem II

Eerste Divisie

- 17.30 | Emmen – Almere City

SUUDİ ARABİSTAN

Pro Lig

  • 18.40 | NEOM SC – Al Ettifaq

  • 21.00 | Diriyah – Al Taawoun

İSKOÇYA

Premiership

  • 17.00 | St. Johnstone – Dundee United

  • 17.00 | Hibernian – Falkirk

  • 17.00 | Aberdeen – St. Mirren

  • 17.00 | Kilmarnock – Motherwell

  • 22.00 | Dundee FC – Rangers

AVUSTURYA

Bundesliga

  • 18.00 | Austria Lustenau – LASK Linz

  • 20.30 | Ried – Austria Wien

YUNANİSTAN

Süper Lig

- 17.00 | Levadiakos – Volos NFC

BELÇİKA

Belçika Kupası – Son 32 Turu

  • 18.30 | Genly-Quevy – Sporting Charleroi

  • 18.30 | OH Leuven – Royal Francs Borains

  • 18.30 | Heist – Royal Antwerp

  • 21.45 | Zulte Waregem – RFC Seraing

  • 21.45 | Club Brugge – Lokeren-Temse

  • 21.45 | Excelsior Virton – Genk

  • 21.45 | La Louviere – RFC Liege

PORTEKİZ

Portekiz Kupası – 3. Tur

  • 17.00 | Atletico CP – Vizela

  • 17.00 | Vianense – Leixoes

  • 17.00 | Sanjoanense – Nacional

  • 17.00 | Farense – AD Marco 09

  • 17.00 | Florgrade – Portimonense

  • 17.30 | Fazendense – Estrela

  • 18.00 | AVS – Moreirense

  • 18.00 | Uniao de Leiria – Braganca

  • 19.00 | Louletano – Rio Ave

  • 22.00 | Penafiel – Leça

  • 22.15 | Academica – Amarante

İSVEÇ

Allsvenskan

- 18.30 | AIK – Göteborg

POLONYA

Ekstraklasa

  • 18.30 | Katowice – Pogon Szczecin

  • 21.15 | Cracovia Krakow – Legia Varşova

İRLANDA

Premier Lig

- 21.45 | Sligo Rovers – Dundalk

RUSYA

Premier Lig

  • 16.30 | Makhachkala – Akron

  • 19.30 | Lokomotiv Moskova – Krasnodar

ÇEKYA

Czech Liga

- 19.00 | Sigma Olomouc – Slovan Liberec

NORVEÇ

Eliteserien

  • 17.00 | Kristiansund BK – Aalesund

  • 19.00 | Viking – Fredrikstad

UKRAYNA

Premier Lig

- 18.00 | Shakhtar Donetsk – Kolos Kovalivka

ROMANYA

1. Lig

  • 17.15 | Petrolul 52 – Sepsi

  • 21.30 | Rapid Bükreş – Corvinul Hunedoara

SIRBİSTAN

Süper Lig

  • 18.00 | Vojvodina – Radnicki 1923 Kragujevac

  • 20.00 | Macva Sabac – OFK Beograd

TÜRKİYE – ALT LİGLER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

- 19.00 | Fethiyespor – MKE Ankaragücü

TFF 2. Lig Beyaz Grup

  • 19.00 | Şanlıurfaspor – Hatayspor

  • 19.00 | Menemen FK – Güzide Gebze Spor Kulübü

  • 19.00 | Elazığspor – Arnavutköy Belediye

TFF 3. Lig 1. Grup

- 19.00 | Orduspor 1967 SK – Karadeniz Ereğli Belediye

TFF 3. Lig 2. Grup

- 19.00 | Altay – Eskişehirspor

FİNLANDİYA

Veikkausliiga Şampiyonluk Grubu

- 18.00 | Inter Turku – Oulu

ABD

MLS

  • 21.30 | Philadelphia Union – Charlotte

  • 23.30 | Minnesota United – St. Louis City

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