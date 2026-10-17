17 Ekim 2026 Cumartesi günü hangi maçların oynanacağı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de maç heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Günün Avrupa futbolu programında ise Brentford-Liverpool, Real Betis-Barcelona, Bologna-Inter ve Bayern Münih-RB Leipzig karşılaşmaları yer alıyor. 17 Ekim Cumartesi gününün maç saatleri Türkiye saatiyle açıklanırken yayıncı kuruluşları belli olan mücadeleler beIN SPORTS, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde futbol karşılaşmaları oynanıyor. (Fotoğraf: DHA) FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor da saat 19.00'da sahaya çıkacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor'dan izlenebilecek.