Bugün televizyonda hangi maçlar var? 17 Ekim Cumartesi karşılaşmaları ve yayın bilgileri
17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanıyor. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarında olacak. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih ve İtalya'da Inter de sahaya çıkacak. İşte 17 Ekim Cumartesi maç programı ve canlı yayın bilgileri.
17 Ekim 2026 Cumartesi günü hangi maçların oynanacağı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de maç heyecanı yaşanıyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Günün Avrupa futbolu programında ise Brentford-Liverpool, Real Betis-Barcelona, Bologna-Inter ve Bayern Münih-RB Leipzig karşılaşmaları yer alıyor.
17 Ekim Cumartesi gününün maç saatleri Türkiye saatiyle açıklanırken yayıncı kuruluşları belli olan mücadeleler beIN SPORTS, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.
FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor da saat 19.00'da sahaya çıkacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor'dan izlenebilecek.
LIVERPOOL, BARCELONA VE BAYERN MÜNİH SAHAYA ÇIKIYOR
İngiltere Premier Lig'de Brentford ile Liverpool saat 17.00'de karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'den yayımlanacak. Aynı saatte Manchester City-Ipswich Town karşılaşması beIN SPORTS 3'te ekranlara gelecek. İspanya LaLiga'da Real Betis ile Barcelona arasındaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, RB Leipzig'i saat 19.30'da ağırlayacak. Mücadelenin yayın adresi S Sport Plus olacak. İtalya Serie A'da Bologna-Inter karşılaşması saat 19.00'da, Roma-Genoa mücadelesi ise saat 21.45'te başlayacak. İki maçın da S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayımlanması planlanıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 EKİM CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
Türkiye'de ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve doğrulanabilen yayın kanalları liglere göre şöyle;
TÜRKİYE
Trendyol Süper Lig
- 19.00 | Fenerbahçe – Alanyaspor
TFF 1. Lig
- 19.00 | Bodrum FK – Bandırmaspor
İNGİLTERE
Premier Lig
-
17.00 | Manchester City – Ipswich Town
-
17.00 | Fulham – Hull City
-
17.00 | Brentford – Liverpool
-
19.30 | Newcastle United – Aston Villa
Championship
-
17.00 | Wrexham – Preston North End
-
17.00 | West Bromwich Albion – Blackburn Rovers
-
17.00 | Norwich City – Portsmouth
-
17.00 | Southampton – Bolton Wanderers
-
17.00 | Birmingham City – Queens Park Rangers
-
17.00 | Bristol City – Sheffield United
-
17.00 | Derby County – Stoke City
-
17.00 | Swansea City – West Ham United
İSPANYA
LaLiga
-
17.15 | Villarreal – Elche
-
19.30 | Real Betis – Barcelona
-
22.00 | Valencia – Athletic Bilbao
LaLiga 2
-
17.15 | Eibar – Mallorca
-
19.30 | Sporting Gijon – Albacete
-
22.00 | Las Palmas – Castellon
İTALYA
Serie A
-
19.00 | Bologna – Inter
-
21.45 | Roma – Genoa
Serie B
-
18.15 | Mantova – Palermo
-
20.30 | Pisa – Cremonese
ALMANYA
Bundesliga
-
16.30 | Elversberg – Augsburg
-
16.30 | Werder Bremen – Paderborn
-
16.30 | Hamburg – Stuttgart
-
16.30 | Union Berlin – Borussia Dortmund
-
16.30 | Schalke 04 – Mainz 05
-
19.30 | Bayern Münih – RB Leipzig
2. Bundesliga
- 21.30 | Hannover 96 – St. Pauli
FRANSA
Ligue 1
-
18.15 | Strasbourg – PSG
-
21.45 | Lille – Brest
-
21.45 | Troyes – Lens
Ligue 2
- 21.00 | Red Star FC 93 – Saint-Etienne
HOLLANDA
Eredivisie
-
17.30 | ADO Den Haag – PSV Eindhoven
-
21.00 | Telstar – Feyenoord
-
22.00 | Sparta Rotterdam – Willem II
Eerste Divisie
- 17.30 | Emmen – Almere City
SUUDİ ARABİSTAN
Pro Lig
-
18.40 | NEOM SC – Al Ettifaq
-
21.00 | Diriyah – Al Taawoun
İSKOÇYA
Premiership
-
17.00 | St. Johnstone – Dundee United
-
17.00 | Hibernian – Falkirk
-
17.00 | Aberdeen – St. Mirren
-
17.00 | Kilmarnock – Motherwell
-
22.00 | Dundee FC – Rangers
AVUSTURYA
Bundesliga
-
18.00 | Austria Lustenau – LASK Linz
-
20.30 | Ried – Austria Wien
YUNANİSTAN
Süper Lig
- 17.00 | Levadiakos – Volos NFC
BELÇİKA
Belçika Kupası – Son 32 Turu
-
18.30 | Genly-Quevy – Sporting Charleroi
-
18.30 | OH Leuven – Royal Francs Borains
-
18.30 | Heist – Royal Antwerp
-
21.45 | Zulte Waregem – RFC Seraing
-
21.45 | Club Brugge – Lokeren-Temse
-
21.45 | Excelsior Virton – Genk
-
21.45 | La Louviere – RFC Liege
PORTEKİZ
Portekiz Kupası – 3. Tur
-
17.00 | Atletico CP – Vizela
-
17.00 | Vianense – Leixoes
-
17.00 | Sanjoanense – Nacional
-
17.00 | Farense – AD Marco 09
-
17.00 | Florgrade – Portimonense
-
17.30 | Fazendense – Estrela
-
18.00 | AVS – Moreirense
-
18.00 | Uniao de Leiria – Braganca
-
19.00 | Louletano – Rio Ave
-
22.00 | Penafiel – Leça
-
22.15 | Academica – Amarante
İSVEÇ
Allsvenskan
- 18.30 | AIK – Göteborg
POLONYA
Ekstraklasa
-
18.30 | Katowice – Pogon Szczecin
-
21.15 | Cracovia Krakow – Legia Varşova
İRLANDA
Premier Lig
- 21.45 | Sligo Rovers – Dundalk
RUSYA
Premier Lig
-
16.30 | Makhachkala – Akron
-
19.30 | Lokomotiv Moskova – Krasnodar
ÇEKYA
Czech Liga
- 19.00 | Sigma Olomouc – Slovan Liberec
NORVEÇ
Eliteserien
-
17.00 | Kristiansund BK – Aalesund
-
19.00 | Viking – Fredrikstad
UKRAYNA
Premier Lig
- 18.00 | Shakhtar Donetsk – Kolos Kovalivka
ROMANYA
1. Lig
-
17.15 | Petrolul 52 – Sepsi
-
21.30 | Rapid Bükreş – Corvinul Hunedoara
SIRBİSTAN
Süper Lig
-
18.00 | Vojvodina – Radnicki 1923 Kragujevac
-
20.00 | Macva Sabac – OFK Beograd
TÜRKİYE – ALT LİGLER
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- 19.00 | Fethiyespor – MKE Ankaragücü
TFF 2. Lig Beyaz Grup
-
19.00 | Şanlıurfaspor – Hatayspor
-
19.00 | Menemen FK – Güzide Gebze Spor Kulübü
-
19.00 | Elazığspor – Arnavutköy Belediye
TFF 3. Lig 1. Grup
- 19.00 | Orduspor 1967 SK – Karadeniz Ereğli Belediye
TFF 3. Lig 2. Grup
- 19.00 | Altay – Eskişehirspor
FİNLANDİYA
Veikkausliiga Şampiyonluk Grubu
- 18.00 | Inter Turku – Oulu
ABD
MLS
-
21.30 | Philadelphia Union – Charlotte
-
23.30 | Minnesota United – St. Louis City
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