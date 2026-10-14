Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 'nda oynanacak 3. tur maçlarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.