Heyecan Turkuvaz Medya'da: ZTK'da 3. tur programı açıklandı!
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek. Birbirinden zorlu karşılaşmaların oynanacağı bu turda, kazanan takımlar adlarını 4. tura yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonu, 3. tur maç programını açıkladı. İşte fikstür...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 3. tur maçlarının programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.İşte maç programı:
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