Trendyol 1. Lig maçında sağanak nedeniyle ara! Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması durdu
Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor-Boluspor karşılaşmasında hava koşulları oyunun akışını etkiledi. Şiddetli yağmurun sahayı ağırlaştırması üzerine mücadeleye 15 dakikalık ara verildi.
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmada yoğun yağış nedeniyle mücadeleye ara verildi.
ZEMİN AĞIRLAŞTI, MAÇA ARA VERİLDİ
Karşılaşma sırasında etkisini artıran yoğun yağmur, saha zemininin ağırlaşmasına neden oldu. Yağışın oyun şartlarını etkilemesi üzerine müsabakaya 15 dakika ara verildi.
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