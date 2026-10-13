GECENİN EN GOLLÜ MAÇI INTER-CLUB BRUGGE

Gecenin en fazla gol atılan karşılaşması Inter ile Club Brugge arasında oynandı. Belçika temsilcisi, 7 gole sahne olan mücadelede Inter'i deplasmanda 4-3 mağlup etti. Bayern Münih ise Viking deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Arsenal, Lille'i 3-0 yenerken Atletico Madrid de Manchester United karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.