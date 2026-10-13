Şampiyonlar Ligi'nde gol dolu gece! 2. haftanın ilk gün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. haftası başladı. İlk 9 karşılaşmada toplam 32 gol atılırken gecenin en gollü mücadelesinde Club Brugge, Inter'i 4-3 mağlup etti. Barcelona ise İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 2. hafta maçları başladı. İlk gün oynanan 9 karşılaşmada futbolseverler toplam 32 gol izledi.
GECENİN EN GOLLÜ MAÇI INTER-CLUB BRUGGE
Gecenin en fazla gol atılan karşılaşması Inter ile Club Brugge arasında oynandı. Belçika temsilcisi, 7 gole sahne olan mücadelede Inter'i deplasmanda 4-3 mağlup etti. Bayern Münih ise Viking deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Arsenal, Lille'i 3-0 yenerken Atletico Madrid de Manchester United karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
GALATASARAY BARCELONA'YA 4-1 YENİLDİ
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.
Villarreal ise Napoli'yi 3-1 mağlup ederken Sporting CP, Lens deplasmanında 2-0 kazandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Sabah 2-0 Slavia Prag
Lens 0-2 Sporting CP
Arsenal 3-0 Lille
Galatasaray 1-4 Barcelona
Viking 3-3 Bayern Münih
Inter 3-4 Club Brugge
Atletico Madrid 2-0 Manchester United
RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
Villarreal 3-1 Napoli