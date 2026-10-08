CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Orduspor 1967 sahasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Orduspor 1967 sahasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaşıyor.
Orduspor - Karadeniz Ereğli maçının ilk 11'leri ise şöyle:
Orduspor: Mehmet Yağmur, Samet Güneş, Nihat Koç, Barış Gün, Recep Metin, Ferdi Güzelsu, Mustafa Efe Berber, Servet Fidan, Yiğit Tiryaki, Gökberk Efe, Uğur Kurt
Karadeniz Ereğli: Mert Kaya, Selman Faruk Dilbek, Salih Mert Aksungur, Berkehan Biçer, Kerem Demir, Miraç Asıltekin, Mehmet Eren Aktaş, Onurcan Güler, Enginalp Yamaç, Arda Çakırlı, Alperen Duyar
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.
3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.