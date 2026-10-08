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CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Orduspor 1967 sahasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Orduspor 1967 sahasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaşıyor.

Orduspor - Karadeniz Ereğli maçının ilk 11'leri ise şöyle:

Orduspor: Mehmet Yağmur, Samet Güneş, Nihat Koç, Barış Gün, Recep Metin, Ferdi Güzelsu, Mustafa Efe Berber, Servet Fidan, Yiğit Tiryaki, Gökberk Efe, Uğur Kurt

Karadeniz Ereğli: Mert Kaya, Selman Faruk Dilbek, Salih Mert Aksungur, Berkehan Biçer, Kerem Demir, Miraç Asıltekin, Mehmet Eren Aktaş, Onurcan Güler, Enginalp Yamaç, Arda Çakırlı, Alperen Duyar

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KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor-2 CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor-3 CANLI YAYIN | Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli Belediye Spor-4
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