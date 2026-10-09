İbrahim Hacıosmanoğlu görevine devam edecek. (Fotoğraf: AA)

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GÜNDEMDE YOK

TFF'de olağanüstü seçim seçeneği gündeme alınmadı. Federasyondaki seçim süreci mevcut takvim doğrultusunda devam edecek ve seçimler zamanında gerçekleştirilecek.

Böylece TFF Yönetim Kurulu, görev süresini mevcut seçim takvimine kadar sürdürecek.

5 İSTİFA BİRDEN

Toplantıda 7 isim göreve devam edilmesini, 5 kişi ise edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. İstifa edenler; Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.-

"MONTELLA KARARI VERİLECEK"

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada, "Teklifimiz kabul görmedi. Artık devam etmenin doğru olamdığına kanaat getirdik. Hayırlısı olsun. Devam eden arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah her şey Türk futbolu için iyi olur. Montella için de görüşülüyor. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Montella konusunda da karar çıkacaktır" dedi.