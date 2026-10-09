TFF seçim kararını verdi! İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde 5 istifa
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında seçim gündemiyle ilgili karar alındı. Mevcut yönetim göreve devam edecek. Olağanüstü seçim yapılması gündemde bulunmazken seçimler planlanan zamanda gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda seçim konusunu değerlendirdi.
OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GÜNDEMDE YOK
TFF'de olağanüstü seçim seçeneği gündeme alınmadı. Federasyondaki seçim süreci mevcut takvim doğrultusunda devam edecek ve seçimler zamanında gerçekleştirilecek.
Böylece TFF Yönetim Kurulu, görev süresini mevcut seçim takvimine kadar sürdürecek.
5 İSTİFA BİRDEN
Toplantıda 7 isim göreve devam edilmesini, 5 kişi ise edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. İstifa edenler; Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.-
"MONTELLA KARARI VERİLECEK"
1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada, "Teklifimiz kabul görmedi. Artık devam etmenin doğru olamdığına kanaat getirdik. Hayırlısı olsun. Devam eden arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah her şey Türk futbolu için iyi olur. Montella için de görüşülüyor. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Montella konusunda da karar çıkacaktır" dedi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.
Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz'ın yerine Sayın Serdar Yıldız atanmıştır.
Ayrıca TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu da TFF Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.