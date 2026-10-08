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CANLI YAYIN | Denizli İdmanyurdu 1959 - Serikspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Denizli İdmanyurdu 1959 sahasında Serikspor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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CANLI YAYIN | Denizli İdmanyurdu 1959 - Serikspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Denizli İdmanyurdu 1959 sahasında Serikspor ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

2. TUR PROGRAMI

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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CANLI YAYIN | Denizli İdmanyurdu 1959 - Serikspor-2 CANLI YAYIN | Denizli İdmanyurdu 1959 - Serikspor-3 CANLI YAYIN | Denizli İdmanyurdu 1959 - Serikspor-4
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