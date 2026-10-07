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Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - 1922 Akşehir Spor maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Eskişehirspor sahasında 1922 Akşehir Spor ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - 1922 Akşehir Spor maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Eskişehirspor sahasında 1922 Akşehir Spor ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

2. TUR PROGRAMI

8 EKİM PERŞEMBE

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - 1922 Akşehir Spor maçı-2 Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - 1922 Akşehir Spor maçı-3 Ziraat Türkiye Kupası Eskişehirspor - 1922 Akşehir Spor maçı-4
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