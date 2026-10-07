"20 YILDAN FAZLA BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK GURURDU"

Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifadelerini kullandı.