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Arjantin efsanesini uğurladı! İşte Messi'nin vedasında yaşananlar

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına Benin karşısında çıktı. Arjantin'in 3-0 kazandığı karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üreten yıldız futbolcu, maçın ardından yaptığı konuşmayla 20 yılı aşan milli takım kariyerini noktaladı. İşte tarihi görüntüler...

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Arjantin efsanesini uğurladı! İşte Messi'nin vedasında yaşananlar

Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, milli takım kariyerindeki son karşılaşmasına çıktı.

El Monumental Stadyumu'nda Benin ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Messi, hem performansı hem de karşılaşma sonrasında yaşanan törenle geceye damga vurdu.

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki son maçına çıktı - 1

3 GOLÜN TAMAMINA KATKI VERDİ

Arjantin'in 3-0 kazandığı karşılaşmada Messi, takımının attığı üç golde de doğrudan rol oynadı.

Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini yapan yıldız futbolcu, penaltıdan kaydettiği golle de skor katkısını tamamladı.

Üç golde de parmağı vardı: 1 gol 2 asist - 2

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Messi, böylece Arjantin formasıyla çıktığı son maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Veda maçında maçın adamı seçildi - 3

OYUN MESSİ İÇİN DURDURULDU

Mücadelenin 10. dakikasında Lionel Messi için oyun durduruldu. El Monumental tribünlerinde hazırlanan koreografiyle yıldız futbolcuya özel bir veda gerçekleştirildi.

10. dakikada oyun durduruldu, tribünler Messi'yi selamladı - 4

Maçın ardından sahanın ortasında takım arkadaşları ve taraftarların önünde konuşan Messi, milli takımda geçirdiği yıllara ilişkin duygularını paylaştı.

Arjantinli futbolcu, konuşması sırasında özellikle ailesine ve milli takım kariyerine vurgu yaptı.

Gözyaşlarıyla veda etti: Ailesine ve milli takıma teşekkür - 5

"20 YILDAN FAZLA BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK GURURDU"

Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifadelerini kullandı.

Messi: Bu formayı giymek benim için büyük gururdu - 6

208 MAÇLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı 208 karşılaşmada 126 gol kaydetti.

Milli takım kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Messi, ayrıca iki kez Copa America kupasını kaldırdı.

208 maçta 126 gol: Efsanevi milli takım kariyeri - 7

Arjantin'in 2014 Dünya Kupası'nda finale yükselen kadrosunda da yer alan Messi, yıllar süren milli takım kariyerini Benin karşısındaki 1 gol ve 2 asistlik performansıyla tamamladı.

Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğuyla veda - 8

İşte tarihi gecede yaşananlar...

El Monumental'de tarihi gece - 9

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Arjantin'in efsanesi son kez sahada - 10

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Tribünlerden Messi'ye duygusal veda - 11

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Takım arkadaşlarından duygusal anlar - 12

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Benin maçında muhteşem performans - 13

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Stadyumda görkemli koreografi - 14

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Taraftarlarla son kucaklaşma - 15

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Arjantin futbolunun altın çağı sona erdi - 16

İşte tarihi gecede yaşananlar...

20 yılın ardından duygusal veda - 17

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Messi'nin son golü penaltıdan geldi - 18

İşte tarihi gecede yaşananlar...

El Monumental'de gözyaşları sel oldu - 19

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Efsane numarası son kez sahada - 20

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Arjantin forması son kez Messi'nin sırtında - 21

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Unutulmaz bir kariyerin son perdesi - 22

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Messi'den milli takıma veda konuşması - 23

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Arjantin'in en büyük yıldızı elveda dedi - 24

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Stadyumda dakikalarca süren alkış - 25

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Son maçta da fark yarattı - 26

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Arjantin Messi'sini uğurladı - 27

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Bir efsanenin son gecesi - 28

İşte tarihi gecede yaşananlar...

Messi'nin milli takım kariyeri noktalandı - 29
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