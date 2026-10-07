Arjantin efsanesini uğurladı! İşte Messi'nin vedasında yaşananlar
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına Benin karşısında çıktı. Arjantin'in 3-0 kazandığı karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üreten yıldız futbolcu, maçın ardından yaptığı konuşmayla 20 yılı aşan milli takım kariyerini noktaladı. İşte tarihi görüntüler...
Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, milli takım kariyerindeki son karşılaşmasına çıktı.
El Monumental Stadyumu'nda Benin ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Messi, hem performansı hem de karşılaşma sonrasında yaşanan törenle geceye damga vurdu.
3 GOLÜN TAMAMINA KATKI VERDİ
Arjantin'in 3-0 kazandığı karşılaşmada Messi, takımının attığı üç golde de doğrudan rol oynadı.
Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini yapan yıldız futbolcu, penaltıdan kaydettiği golle de skor katkısını tamamladı.
Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Messi, böylece Arjantin formasıyla çıktığı son maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
OYUN MESSİ İÇİN DURDURULDU
Mücadelenin 10. dakikasında Lionel Messi için oyun durduruldu. El Monumental tribünlerinde hazırlanan koreografiyle yıldız futbolcuya özel bir veda gerçekleştirildi.
Maçın ardından sahanın ortasında takım arkadaşları ve taraftarların önünde konuşan Messi, milli takımda geçirdiği yıllara ilişkin duygularını paylaştı.
Arjantinli futbolcu, konuşması sırasında özellikle ailesine ve milli takım kariyerine vurgu yaptı.
"20 YILDAN FAZLA BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK GURURDU"
Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifadelerini kullandı.
208 MAÇLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı 208 karşılaşmada 126 gol kaydetti.
Milli takım kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Messi, ayrıca iki kez Copa America kupasını kaldırdı.
Arjantin'in 2014 Dünya Kupası'nda finale yükselen kadrosunda da yer alan Messi, yıllar süren milli takım kariyerini Benin karşısındaki 1 gol ve 2 asistlik performansıyla tamamladı.
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...
İşte tarihi gecede yaşananlar...