"Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtmişti. (Fotoğraf: AA)) HAKEMLER DOSYASINDA 5 TUTUKLAMA

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. (Fotoğraf: AA))

MEVLÜT AKTAN İSTİFA ETMİŞTİ

TFF'deki seçim gündeminin arka planında yönetim içerisinde yaşanan istifalar da bulunuyor. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, daha önce görevinden istifa ederek mevcut yönetimi istifaya ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecini başlatmaya çağırmıştı.

Aktan, mevcut yönetimin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığını belirtmişti.

"GENEL KURULDA DELEGELERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİREMEDİK"

Aktan, istifa açıklamasında yönetimin verdiği sözleri yerine getiremediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi."

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Aktan, açıklamasında TFF yönetimini istifaya çağırarak olağanüstü seçimli genel kurul sürecinin başlatılmasını istemişti.

"Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz."

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