Ronaldo sessizliğini bozdu! Jorge Jesus'a ağır suçlama

Cristiano Ronaldo, yaşananları 2026 Dünya Kupası'nın hemen sonrasından başlayarak anlattı. Portekizli yıldız, turnuvanın ardından milli takımdan ayrılmayı düşündüğünü ve Portekiz halkına hitaben bir veda mektubu hazırladığını açıkladı. ABD'den dönüş yolculuğu sırasında Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisinden kararını yeniden değerlendirmesini istediğini anlatan Ronaldo, federasyonun milli takıma devam etmesini istediğini söyledi. Federasyon Başkanı'nın kendisine yeni teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un da bulunduğunu söylediğini aktaran Ronaldo, Jesus'un doğru tercih olacağını düşündüğünü ve göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

JESUS İLE İLK GÖRÜŞME Ronaldo'nun anlatımına göre Jorge Jesus, göreve gelmesinden kısa süre sonra kendisini aradı ve yüz yüze görüşmek istedi. İkilinin Cidade do Futebol'da yaptığı görüşmede Jesus, Ronaldo'nun projedeki yerinin önemli olduğunu söyledi ve yıldız futbolcunun fiziksel durumunu yönetmek amacıyla özel bir plan sundu. Ronaldo, Jesus'un kendisine ilk ve son karşılaşmada forma vermeyi planladığını, fiziksel yönetim kapsamında maçlar arasında değişiklikler yapılacağını anlattı. Jesus ayrıca Ronaldo'nun Norveç ve Danimarka deplasmanlarına gitmemesini, Portekiz'de kalıp Dragão'da oynanacak karşılaşma öncesinde yeniden takıma katılmasını önerdi.

AYRICALIKLI DAVRANILMASINI REDDETTİ

Ronaldo ise bu öneriye karşı çıktı.



Portekiz'in kaptanı olarak takım arkadaşları deplasmana giderken kendisinin ülkede kalmasının doğru örnek olmayacağını düşündüğünü belirten yıldız futbolcu, oynamayacak olsa bile takımla seyahat etmek istedi.



Ronaldo'ya göre Jorge Jesus da bu görüşü kabul etti ve plan buna göre şekillendi.

GALLER MAÇINDA PAZUBANDI BRUNO FERNANDES'E VERDİ

Ronaldo daha sonra Galler karşılaşmasında görev yaptı.



Oyundan alındığında karara herhangi bir tepki göstermediğini vurgulayan Portekizli yıldız, kaptanlık pazubandını kendi elleriyle Bruno Fernandes'e verdiğini ve o an milli takım oyuncusu ve kaptanı olarak son dönemlerinden birini yaşıyor olabileceğinin aklına gelmediğini anlattı.