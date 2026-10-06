Ronaldo sessizliğini bozdu! Jorge Jesus'a ağır suçlama
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla sonuçlanan Jorge Jesus krizinin perde arkasını anlattı. 41 yaşındaki yıldız, Jesus'un kendisine iki farklı konuda verdiği sözü yerine getirmediğini savunurken kampı terk etmesinin yanlış olduğunu da kabul etti. Ronaldo, milli takım kariyerini noktalamadığını ve kendisine verilecek olası cezanın ardından Portekiz forması için yeniden hazır olacağını açıkladı.
Cristiano Ronaldo, yaşananları 2026 Dünya Kupası'nın hemen sonrasından başlayarak anlattı.
Portekizli yıldız, turnuvanın ardından milli takımdan ayrılmayı düşündüğünü ve Portekiz halkına hitaben bir veda mektubu hazırladığını açıkladı. ABD'den dönüş yolculuğu sırasında Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisinden kararını yeniden değerlendirmesini istediğini anlatan Ronaldo, federasyonun milli takıma devam etmesini istediğini söyledi.
Federasyon Başkanı'nın kendisine yeni teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un da bulunduğunu söylediğini aktaran Ronaldo, Jesus'un doğru tercih olacağını düşündüğünü ve göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
JESUS İLE İLK GÖRÜŞME
Ronaldo'nun anlatımına göre Jorge Jesus, göreve gelmesinden kısa süre sonra kendisini aradı ve yüz yüze görüşmek istedi.
İkilinin Cidade do Futebol'da yaptığı görüşmede Jesus, Ronaldo'nun projedeki yerinin önemli olduğunu söyledi ve yıldız futbolcunun fiziksel durumunu yönetmek amacıyla özel bir plan sundu.
Ronaldo, Jesus'un kendisine ilk ve son karşılaşmada forma vermeyi planladığını, fiziksel yönetim kapsamında maçlar arasında değişiklikler yapılacağını anlattı.
Jesus ayrıca Ronaldo'nun Norveç ve Danimarka deplasmanlarına gitmemesini, Portekiz'de kalıp Dragão'da oynanacak karşılaşma öncesinde yeniden takıma katılmasını önerdi.
AYRICALIKLI DAVRANILMASINI REDDETTİ
Ronaldo ise bu öneriye karşı çıktı.
Portekiz'in kaptanı olarak takım arkadaşları deplasmana giderken kendisinin ülkede kalmasının doğru örnek olmayacağını düşündüğünü belirten yıldız futbolcu, oynamayacak olsa bile takımla seyahat etmek istedi.
Ronaldo'ya göre Jorge Jesus da bu görüşü kabul etti ve plan buna göre şekillendi.
GALLER MAÇINDA PAZUBANDI BRUNO FERNANDES'E VERDİ
Ronaldo daha sonra Galler karşılaşmasında görev yaptı.
Oyundan alındığında karara herhangi bir tepki göstermediğini vurgulayan Portekizli yıldız, kaptanlık pazubandını kendi elleriyle Bruno Fernandes'e verdiğini ve o an milli takım oyuncusu ve kaptanı olarak son dönemlerinden birini yaşıyor olabileceğinin aklına gelmediğini anlattı.
NORVEÇ MAÇINDA KRİZ BAŞLADI
Ronaldo'nun açıklamasına göre asıl problem Norveç karşılaşmasının oynanacağı gün ortaya çıktı.
Öğle yemeği sırasında teknik heyetten bir isim Ronaldo'ya Jorge Jesus'un kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Jesus'un yaklaşık 30 dakika oynayıp oynayamayacağını sorduğunu belirten Ronaldo, başlangıçtaki plana göre o karşılaşmada forma giymeyi beklemediğini ancak hazır olduğunu söyledi.
Ronaldo, Jesus'un kendisine yaklaşık 30 dakika oynayacağını söylediğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.
Portekizli yıldız devre arasından itibaren ısınmasına rağmen oyuna girmedi. Ronaldo bunu Jesus'un kendisine verdiği ilk sözün tutulmaması olarak değerlendirdi.
TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun tepkisi yalnızca teknik heyetle sınırlı kalmadı.
Yıldız futbolcu maç sonunda tribünlere giderek taraftarı selamlamadı. Ronaldo daha sonra bunun yanlış olduğunu kabul etti ve kendilerini destekleyen Portekizlilerden özür diledi.
Kendisini görmek için stada gelen ve hayal kırıklığı yaşayan taraftarlardan da özür dileyen Ronaldo, bu davranışın sorumluluğunu tamamen üstlendi.
48 SAAT SONRA JESUS İLE MASAYA OTURDU
Norveç karşılaşmasından yaklaşık 48 saat sonra Ronaldo, Jorge Jesus ve Al Nassr Sportif Direktörü Simão Coutinho bir araya geldi.
Ronaldo'nun anlatımına göre oldukça açık geçen görüşmede taraflar yaşananların kamuoyuna nasıl anlatılacağı konusunda anlaşmaya vardı.
Ronaldo, Jesus'un basın toplantısında kendisinin forma süresi talep etmediğini, milli takımdaki kullanım planını teknik direktörün önerdiğini, kendisini ısınmaya gönderip oyuna almamanın hata olduğunu ve aynı durum yeniden yaşansa bunu tekrarlamayacağını açıklamasının kararlaştırıldığını anlattı.
Ronaldo'nun aktardığına göre görüşmenin ardından sekiz maddelik kısa bir metin hazırlandı. Jesus, Simão Coutinho ve Tiago Craveiro'nun katıldığı video görüşmesinde de konuşulanlar özetlendi.
Ronaldo, bu sürecin ardından sorunun kapandığını düşündüğünü belirtti.
"İKİNCİ KEZ SÖZÜNÜ TUTMADI"
Ancak kriz basın toplantısının ardından yeniden büyüdü.
Ronaldo, Jorge Jesus'un basının karşısında özel görüşmelerinde konuştuklarından farklı bir tavır sergilediğini savundu.
Portekizli futbolcu, teknik direktörün kullandığı üslubun özel görüşmelerindeki tavrıyla uyuşmadığını ve kendisine yönelik sözleri hak etmediğini düşündüğünü açıkladı.
Ronaldo açısından bu durum, Jesus'un kendisine verdiği ikinci sözün de yerine getirilmemesi anlamına geldi.
Bunun ardından milli takım kampından ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.
"KAMPI TERK ETMEMELİYDİM"
Ronaldo buna karşın kendi davranışını da savunmadı.
Yaklaşık 25 yıllık kariyerinde hiçbir teknik direktörün teknik veya taktik kararlarına müdahale etmediğini söyleyen yıldız futbolcu, verilen kararlara her zaman saygı duyduğunu belirtti.
Jesus'a olan güveninin tamamen kaybolduğunu savunsa da kampı terk etmemesi gerektiğini kabul etti.
Ronaldo hem takım arkadaşlarından hem de Portekiz halkından özür dilerken kararının bütün sorumluluğunu üstlendi.
CEZAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Portekizli yıldız, kampı terk etmesinin sonuçlarının Portekiz Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilmesi ve kendisine gerekli cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.
Ronaldo, takım kaptanı olması nedeniyle kendisine ayrıcalık tanınmaması gerektiğini, hatta kaptanlığının hafifletici değil ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Tecrübeli futbolcu, statüsü ne olursa olsun kuralların bütün oyuncular için aynı uygulanması gerektiğini vurguladı.
MİLLİ TAKIMI BIRAKMADI
Ronaldo'nun açıklamasındaki en kritik bölüm ise geleceğine ilişkin oldu.
Portekizli yıldız, yaşanan krizin milli takım kariyerinin sona erdiği anlamına gelmediğini açıkça ortaya koydu.
Kendisine verilecek olası cezayı tamamladıktan sonra fiziksel durumunun iyi olması, kulübünde forma giymesi ve performansını sürdürmesi halinde Portekiz Milli Takımı için yeniden mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.
VEDA MAÇI DEĞİL REKABETİ DÜŞÜNÜYOR
Son dönemde Ronaldo için düzenlenebilecek veda karşılaşmaları da gündeme gelmişti.
Portekizli yıldız, zamanı geldiğinde bir veya birkaç veda karşılaşmasına çıkabileceğini ancak şu aşamada önceliğinin vedadan çok rekabet etmeye devam etmek olduğunu belirtti.
Ronaldo, milli takım için hâlâ rekabet etmeyi ve kazanmayı düşündüğünü vurgulayarak kariyerini sonlandırdığı yönündeki iddialara kapıyı kapattı.
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