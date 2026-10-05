Arda Güler imzayı atıyor! İşte yeni sözleşme şartları
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardı. İspanyol basınına göre 21 yaşındaki yıldız, 2029'da sona erecek kontratını 2031'e kadar uzatacak ve yeni anlaşmayla birlikte yıllık ücretine de zam yapılacak.
Real Madrid'de geleceğin önemli parçalarından biri olarak görülen Arda Güler için yeni sözleşme kararı alındı.
İspanyol ekibine 2023 yazında transfer olan milli futbolcunun kulüple yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
AS'ın haberine göre Real Madrid yönetimi, Arda Güler ile sözleşme uzatma konusunda el sıkıştı. Mevcut kontratı 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun yeni anlaşmayla birlikte Madrid ekibine iki yıl daha bağlanacağı ifade edildi.
Yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar geçerli olacağı, Arda Güler'in yıllık ücretinde de artış yapılacağı kaydedildi. Böylece Real Madrid, genç futbolcuyla uzun vadeli planlarına devam edecek.
SIRADA COURTOIS VAR
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid yönetiminin sözleşme operasyonu Arda Güler ile sınırlı kalmayacak. Madrid ekibinin bir sonraki hedefinin Belçikalı kaleci Thibaut Courtois olduğu ve tecrübeli file bekçisiyle de yeni kontrat için görüşme yapılacağı aktarıldı.
Arda Güler'in Real Madrid ile yaptığı yeni sözleşmeye ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki dönemde kulüp tarafından paylaşılacağı belirtildi.
REAL MADRID'DE 47 GOLE KATKI
Fenerbahçe'den 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol temsilcisinin formasıyla şu ana kadar 119 resmi karşılaşmaya çıktı.
Milli futbolcu bu maçlarda 19 gol kaydederken 28 asist yaptı ve toplam 47 gole doğrudan katkı sağladı.
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