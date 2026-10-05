İspanyol ekibine 2023 yazında transfer olan milli futbolcunun kulüple yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Real Madrid'de geleceğin önemli parçalarından biri olarak görülen Arda Güler için yeni sözleşme kararı alındı.



ANLAŞMA SAĞLANDI

AS'ın haberine göre Real Madrid yönetimi, Arda Güler ile sözleşme uzatma konusunda el sıkıştı. Mevcut kontratı 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun yeni anlaşmayla birlikte Madrid ekibine iki yıl daha bağlanacağı ifade edildi.

Yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar geçerli olacağı, Arda Güler'in yıllık ücretinde de artış yapılacağı kaydedildi. Böylece Real Madrid, genç futbolcuyla uzun vadeli planlarına devam edecek.