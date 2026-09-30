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PFDK'ya sevk edilmişti! TFF yöneticisi Ural Aküzüm görevinden istifa etti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

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PFDK'ya sevk edilmişti! TFF yöneticisi Ural Aküzüm görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

TFF yöneticisi Ural Aküzüm'den istifa kararı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)TFF yöneticisi Ural Aküzüm'den istifa kararı. (Foto: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 448 isim arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

Aküzüm kararı, TFF Hukuk Müşavirliği'nin Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapan 448 yönetici hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından aldı.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor

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