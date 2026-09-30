PFDK'ya sevk edilmişti! TFF yöneticisi Ural Aküzüm görevinden istifa etti
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 448 isim arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.
Aküzüm kararı, TFF Hukuk Müşavirliği'nin Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapan 448 yönetici hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından aldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor