Konya, Türk ve Filistinli futbolcuları anlamlı bir organizasyonda bir araya getiriyor. TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil sahaya çıktı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı dostluk maçında buluşuyor