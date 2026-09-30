Filistin Günü'nde Konyaspor-Filistin maçı: Konya'da tribünler Filistin için tek yürek oldu
TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında Konya’da özel bir dostluk maçında karşı karşıya geliyor. “Evimiz Sizin Evinizdir” sloganıyla düzenlenen anlamlı buluşma öncesinde tribünlerde Filistin’e destek mesajları öne çıktı.
Konya, Türk ve Filistinli futbolcuları anlamlı bir organizasyonda bir araya getiriyor. TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil sahaya çıktı.
TRİBÜNLERDE FİLİSTİN'E SEVGİ SELİ
Karşılaşma öncesinde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Filistin'e destek görüntüleri dikkat çekti. Tribünlere gelen futbolseverler, Filistin Milli Takımı'na yoğun ilgi gösterirken stadyumda dostluk ve dayanışma mesajları öne çıktı.
"Filistin Günü" etkinliklerinin önemli parçalarından biri olan karşılaşmanın, iki ülke arasındaki dayanışmanın yeşil sahadaki simgesi olması amaçlanıyor.
GİRİŞLER ÜCRETSİZ VE BİLETSİZ
Organizasyon kapsamında futbolseverlerin karşılaşmayı tribünden ücretsiz ve biletsiz takip edebileceği duyuruldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da maç öncesinde Konyalılara çağrıda bulunarak vatandaşları tribünlerde Filistin Milli Takımı'na destek vermeye davet etti.
FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Dostluk maçı için günler öncesinden Konya'ya gelen Filistin Milli Takımı kafilesi, Konya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Teknik heyet ve futbolcuların kente gelişinin ardından kamp programına geçildi. Filistin ekibi, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını Konyaspor Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Konya'daki özel buluşma, futbolun ötesinde Filistin halkına destek ve dayanışma mesajlarının verildiği bir organizasyona dönüştü.
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