Trabzonspor'un genç oyuncusu Sidny Lopes Cabral, milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Cabral, milli formayla önemli bir rekora imza attı. 10. dakikada fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, ülkesi adına kariyerindeki 5. golünü attı.

Cabral, milli takım kariyerindeki 5. golüne Mali karşısında ulaştı. Sidny Lopes Cabral, Mali karşısında kaydettiği golle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tarihinde 5 gole ulaşan ilk savunma oyuncusu oldu. Hücum gücüyle de dikkat çeken Trabzonsporlu futbolcu, milli takımda attığı gollerle ülkesinin en golcü oyuncuları arasına girmeyi başardı. Cabral, bu golün ardından Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tarihinin en skorer 10. futbolcusu konumuna yükseldi.