Trabzonspor'un yıldızı ülkesinde kahraman oldu! Attığı golle ilki başardı
Trabzonspor’un sezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda tarih yazmaya devam ediyor. Mali karşısında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, milli formayla 5. golüne ulaşarak bunu ülkesinde başaran ilk savunmacı oldu. Dünya Kupası’nda Arjantin’e attığı golle de adından söz ettiren Cabral, ülkesinin tüm zamanlardaki golcüleri arasında ilk 10’a girdi.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Sidny Lopes Cabral, milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Cabral, milli formayla önemli bir rekora imza attı. 10. dakikada fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, ülkesi adına kariyerindeki 5. golünü attı.
Sidny Lopes Cabral, Mali karşısında kaydettiği golle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tarihinde 5 gole ulaşan ilk savunma oyuncusu oldu. Hücum gücüyle de dikkat çeken Trabzonsporlu futbolcu, milli takımda attığı gollerle ülkesinin en golcü oyuncuları arasına girmeyi başardı. Cabral, bu golün ardından Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tarihinin en skorer 10. futbolcusu konumuna yükseldi.
5 FARKLI RAKİBE GOL ATTI
Genç futbolcu daha önce Malezya, Libya, Şili ve Arjantin karşısında fileleri havalandırmıştı. Mali karşısında gelen golle birlikte milli takım hesabına 5. kez gol sevinci yaşadı. Cabral'ın Arjantin'e karşı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçilmişti. FIFA'nın taraftar oylamasında zirveye çıkan gol, ülkenin turnuvadaki en unutulmaz anlarından biri olmuştu.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU
Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin'e 3-2 mağlup olduğu Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmasında sahneye çıkan Cabral, uzatma dakikalarında Emiliano Martinez'i mağlup ederek skoru 2-2'ye getirmişti. Sol kanattan içeri kat ederek yaptığı vuruşla topu uzak köşeye gönderen Trabzonsporlu futbolcunun golü, önce son 32 turunun en iyisi seçildi, ardından turnuvanın en güzel golü ödülünü aldı.
TRABZONSPOR'DA 8 MAÇA ÇIKTI
Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor formasıyla bu sezon 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Süper Lig'de 6 maça çıkan genç oyuncu, bunların 2'sinde ilk 11'de başladı. Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada forma giyen Cabral, bordo-mavili takımda zaman zaman ilk 11'de görev alırken bazı maçlarda oyuna sonradan dahil oldu.
Cabral, Trabzonspor'daki forma rekabetinde kalıcı olarak ilk 11'e yerleşmeyi ve hücum katkısını artırmayı hedefliyor.
BENFICA'DAN TRANSFER EDİLDİ
Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Portekiz ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli öderken 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan Benfica'ya ödenen/ödenecek ücret düşüldükten sonra yüzde 20 pay maddesi yer aldı.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda gol sayısını 5'e çıkaran Cabral'ın şimdi en büyük hedefi, milli formadaki üretkenliğini Trabzonspor'a da taşımak.