Şampiyonaya son 16 turundan başlayan Busenaz Sürmeneli, ilk maçında İspanyol Dunia Martinez'i, çeyrek finalde ise Alman Leonie Müller'i mağlup etti. Yarı finalde Rus Nadezhda Golubeva'yı da geçerek adını finale yazdıran milli sporcu, şampiyonluk mücadelesinde Chantelle Reid ile karşılaştı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 70 kilo finalinde İngiliz Chantelle Reid'i 5-0 mağlup eden yıldız sporcu, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı

AVRUPA'DA İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Finalde de rakibini mağlup eden Busenaz Sürmeneli, 2024'ün ardından 2026'da da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu yaşayan milli boksör, kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

Sofya'daki organizasyonu zirvede tamamlayan Busenaz, Avrupa şampiyonalarında ikinci altın ve toplam dördüncü madalyasını kazandı.

BAŞKAN'DAN TELEFON

Başkan Erdoğan, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Artık olimpiyata gideceksin. Dayak yemedin değil mi? Tebrik ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. "

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