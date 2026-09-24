Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan talip! Eski takımı istiyor
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde deneyimli orta sahayı kadrosuna katamayan Fiorentina'nın ocak ayında yeniden teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da transfer gündemi yeniden hareketlendi. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira için Fiorentina'nın bir kez daha devreye gireceği iddia edildi.
FIORENTINA TORREIRA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İtalyan basınından FiorentinaUno'nun 24 Eylül tarihli haberine göre, yaz transfer döneminde Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen Fiorentina, ocak ayında Uruguaylı futbolcu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, ağustos ayında yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamamıştı.
PARATICI YENİDEN HAREKETE GEÇECEK
Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, kış transfer döneminde Torreira için yeni bir girişimde bulunacağı iddia edildi. Mor-beyazlıların, orta sahasını güçlendirmek amacıyla Uruguaylı futbolcuyu yeniden gündemine aldığı öğrenildi.
GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Okan Buruk'un yaz transfer döneminde takımda kalmasını istediği Torreira için Galatasaray'ın ocak ayında da benzer bir tutum sergileyeceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, deneyimli orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı öne çıkıyor.
BU SEZON 4 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray formasıyla bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Lucas Torreira, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Uruguaylı futbolcu, böylece takımının 4 golüne doğrudan katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Torreira'nın, verilen Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 10 milyon euro.