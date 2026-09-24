Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak milli araya ikinci sırada giren Galatasaray'da transfer gündemi yeniden hareketlendi. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira için Fiorentina'nın bir kez daha devreye gireceği iddia edildi.