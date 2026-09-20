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İstanbul'un Kralı Kadıköy'de! Fenerbahçe maçı için tribüne geldi

Formula 1'in unutulmaz pilotlarından Felipe Massa, İstanbul Park'taki programının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Brezilyalı eski pilot, Chobani Stadyumu'nda oynanan Süper Lig mücadelesinde yerini aldı.

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İstanbul'un Kralı Kadıköy'de! Fenerbahçe maçı için tribüne geldi

İstanbul'daki programı kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Massa, pistte deneme sürüşü de gerçekleştirdi.

İSTANBUL PARK'TAN CHOBANI STADYUMU'NA

İstanbul Park'taki programını tamamlayan 45 yaşındaki Massa, daha sonra Chobani Stadyumu'na geçti.

Brezilyalı isim, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

Felipe Massa Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor maçını izlediFelipe Massa Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor maçını izledi

İSTANBUL PARK'TA 3 YIL ÜST ÜSTE KAZANDI

Felipe Massa'nın İstanbul ile bağı Formula 1 kariyerine dayanıyor. Brezilyalı pilot, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez yarış kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı. Bu başarılarının ardından Massa, "İstanbul'un Kralı" olarak anılmaya başladı.

Felipe Massa İstanbul'un Kralı olarak anılıyorFelipe Massa İstanbul'un Kralı olarak anılıyor

2027 DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul'da yeniden bulunan Massa, TOSFED İstanbul Park'ın 2027 yılında Formula 1 takvimine dönmesi konusunda da konuştu. Massa, İstanbul Park'taki programının ardından günü Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını takip ederek tamamladı.

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