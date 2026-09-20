İstanbul'un Kralı Kadıköy'de! Fenerbahçe maçı için tribüne geldi
Formula 1'in unutulmaz pilotlarından Felipe Massa, İstanbul Park'taki programının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Brezilyalı eski pilot, Chobani Stadyumu'nda oynanan Süper Lig mücadelesinde yerini aldı.
İstanbul'daki programı kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Massa, pistte deneme sürüşü de gerçekleştirdi.
İSTANBUL PARK'TAN CHOBANI STADYUMU'NA
İstanbul Park'taki programını tamamlayan 45 yaşındaki Massa, daha sonra Chobani Stadyumu'na geçti.
Brezilyalı isim, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.
İSTANBUL PARK'TA 3 YIL ÜST ÜSTE KAZANDI
Felipe Massa'nın İstanbul ile bağı Formula 1 kariyerine dayanıyor. Brezilyalı pilot, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez yarış kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı. Bu başarılarının ardından Massa, "İstanbul'un Kralı" olarak anılmaya başladı.
2027 DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRDİ
İstanbul'da yeniden bulunan Massa, TOSFED İstanbul Park'ın 2027 yılında Formula 1 takvimine dönmesi konusunda da konuştu. Massa, İstanbul Park'taki programının ardından günü Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını takip ederek tamamladı.