Felipe Massa Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Eyüpspor maçını izledi

İSTANBUL PARK'TA 3 YIL ÜST ÜSTE KAZANDI

Felipe Massa'nın İstanbul ile bağı Formula 1 kariyerine dayanıyor. Brezilyalı pilot, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez yarış kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı. Bu başarılarının ardından Massa, "İstanbul'un Kralı" olarak anılmaya başladı.