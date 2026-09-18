Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi: 2. tur eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanacak. 1. turda sahadan galibiyetle ayrılan ve adını bir üst tura yazdıran 20 takımın yanı sıra 42 takım da bu turdan itibaren kupaya katılıyor. Kura çekimininin ardından eşleşmeler de belli oldu. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Pazarspor - Erbaaspor
Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimen
Küçükçekmece Sinop Spor - Beykoz İshaklı Spor
Kırklarelispor - Bayburtspor
Tokat Belediye SK - Etimesgut Spor Kulübü
Sakaryaspor - Kayadibi SK
Bursa Yıldırım SK - Amasyaspor FK
Orduspor 1967 - Karadeniz Ereğli 1980
Zonguldakspor FK - Düzce Cam Düzcespor
Gölcükspor - Yozgat Belediye Bozok Spor
Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor
Karabük İY - Beykoz Anadolu
Karacabey Belediyespor - Galata SK
Karşıyaka - Afyonkarahisar SK
Gaziemir - Fethiyespor
Eskişehir - 1922 Akşehir SK
Gemlik Sümerbey - Uşakspor
Denizli İY 1959 - Serikspor
Söke 1970 - Ayvalıkgücü
Bigaspor - Balıkesirspor
Eskişehir Anadolu - Kepez Spor
Somaspor - Alanya 1221 FK
Hatayspor - Karaköprü Belediyesi
Erciyes 38 FK - Kahta 02 Spor
Niğde Belediye Spor - Ağrı 1970 FK
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat - Ejderoğlu Kırşehir
Adanaspor - Adana Adaletgücü Spor
Ayos Osmaniyespor - Yeni Mersin İY
Hakkari Zap SK - Adana Demirspor
Malatya Yeşilyurt SK - Gelecek Siirt 56
Bitlis 1916 SK - 1964 Silifke SK
62 TAKIM BOY GÖSTERECEK
TFF'nin açıkladığı programa göre 2. eleme turu kura çekimine toplam 62 takım katıldı.
Bu takımların 20'si, 1. eleme turunu geçerek 2. tura yükselen ekiplerden oluştu. 42 takım ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2. eleme turundan itibaren dahil oldu.
TFF, ikinci turda mücadele edecek 42 takımın 9'unun Nesine 2. Lig'den, 33'ünün ise Nesine 3. Lig'den geldiğini açıkladı.
ZTK 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.
Bu turda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SONRAKİ TURLAR NE ZAMAN?
2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takviminde 2. eleme turunun ardından 3. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.
TFF'nin sezon planlamasına göre:
2. eleme turu: 6-7-8 Ekim 2026
3. eleme turu: 27-28-29 Ekim 2026
4. eleme turu: 1-2-3 Aralık 2026
Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin önemli bölümü kupaya ilerleyen turlarda dahil olacak.