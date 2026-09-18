



62 TAKIM BOY GÖSTERECEK



TFF'nin açıkladığı programa göre 2. eleme turu kura çekimine toplam 62 takım katıldı.



Bu takımların 20'si, 1. eleme turunu geçerek 2. tura yükselen ekiplerden oluştu. 42 takım ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2. eleme turundan itibaren dahil oldu.



TFF, ikinci turda mücadele edecek 42 takımın 9'unun Nesine 2. Lig'den, 33'ünün ise Nesine 3. Lig'den geldiğini açıkladı.

ZTK 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.

Bu turda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SONRAKİ TURLAR NE ZAMAN?



2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takviminde 2. eleme turunun ardından 3. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.



TFF'nin sezon planlamasına göre:

2. eleme turu: 6-7-8 Ekim 2026

3. eleme turu: 27-28-29 Ekim 2026

4. eleme turu: 1-2-3 Aralık 2026

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin önemli bölümü kupaya ilerleyen turlarda dahil olacak.

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