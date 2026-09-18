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Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Bu sezon Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, grup maçlarında sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika ve yeniden İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu karşılaşmalar öncesi aday kadroyu belirledi. İşte o isimler...

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Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı.

Video Oynatma İkonu A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci

Altay Bayındır
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı
Adil Demirbağ
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik

Orta saha

Bartuğ Elmaz
Demir Ege Tıknaz
İsmail Yüksek
Melih Kabasakal
Orkun Kökçü
Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İlhan Fakılı
İrfan Can Kahveci
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün

Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı-1

21 EYLÜ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAKLAR

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de yapacak ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı-2
MİLLİ HEYECANI İLK KEZ YAŞAYACAKLAR

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Bu isimler, forma şansı verilmesi halinde ilk kez A Milli formayı terletme fırsatı bulacaklar.

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Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı-4 Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı-5 Montella'dan sürpriz tercihler! Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı-6
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