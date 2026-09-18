Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci



Altay Bayındır

Muhammed Şengezer

Okan Kocuk

Uğurcan Çakır



Defans



Abdülkerim Bardakcı

Adil Demirbağ

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik



Orta saha



Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

İsmail Yüksek

Melih Kabasakal

Orkun Kökçü

Salih Özcan



Forvet



Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İlhan Fakılı

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

21 EYLÜ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAKLAR

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de yapacak ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.