Rohat Ağca takımının ikinci golünü attı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

YEN MERSİN YENİDEN ÖNDE

Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken Rohat Ağca sahneye çıkarak ev sahibin bir kez daha öne geçmesinis ağladı. Ayrıca ilk yarının skorunu 2-1 olarak tayin etti.

Yeni Mersin İY 2-1 Bucak Bld