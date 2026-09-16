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Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Yeni Mersin İY turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı Mersin'de devam etti. Günün karşılaşmalarından birinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak adını 2. tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Yeni Mersin İY turladı

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Akdeniz temsilcisi, rakibini 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmada golleri ev sahibi adına Ali Bilgin, Rohat Ağca, Arda Işık, Kerem Yaşa ve Abdul Samet Kılıç (kendi kalesine) attı. Konuk ekibin Alp Bostancı ile bulduğu gol yeterli olmadı.

Yeni Mersin İdmanyurdu Ali Yahya Bilgin ile 1-0 öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Yeni Mersin İdmanyurdu Ali Yahya Bilgin ile 1-0 öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ALİ YAHYA BİLGİN'DEN MUHTEŞEM GOL

Yeni Mersin İdman Yurdu ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor arasındaki gol perdesini Ali Yahya Bilgin açtı. 21 yaşındaki futbolcu uzaktan yaptığı vuruşla rakip kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Video Oynatma İkonu Yeni Mersin İY 1-0 Bucak Bld

Alp Bostancı skoru 1-1 yaptı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Alp Bostancı skoru 1-1 yaptı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

OĞUZHANSPOR SKORU DENGEYE GETİRDİ

Karşılaşmada konuk takım eşitliği yakalayan taraf oldu. Alp Bostancı, ceza sahası içinde ağları havalandırarak skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Video Oynatma İkonu Yeni Mersin İY 1-1 Bucak Bld GOL: Alp Bostancı

Rohat Ağca takımının ikinci golünü attı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Rohat Ağca takımının ikinci golünü attı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

YEN MERSİN YENİDEN ÖNDE

Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken Rohat Ağca sahneye çıkarak ev sahibin bir kez daha öne geçmesinis ağladı. Ayrıca ilk yarının skorunu 2-1 olarak tayin etti.

Video Oynatma İkonu Yeni Mersin İY 2-1 Bucak Bld

Mersin İdman Yurdu farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Mersin İdman Yurdu farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

YENİ MERSİN İDMAN YURDU FARKA KOŞTU

Skor 2-1'e geldikten sonra vites artıran ev sahibi, 71'de Arda Işık ve 75'te Kerem Yaşa ile iki gol daha bularak skoru 4-1'e getirdi. 83'te Abdul Samet Kılıç kendi kalesine attığı golle takımı aleyhine skorun 4 farklı olmasını sağladı.

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