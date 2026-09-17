Talisca gitti Fenerbahçe kazanmayı unuttu
Sezona Fenerbahçe'de 7 resmi maçta 5 golle başlayan Anderson Talisca, Al-Jazira'ya transferinin ardından çıktığı ilk 3 karşılaşmada gol ya da asist üretemedi. Sarı-lacivertliler ise Brezilyalı yıldızla yollarını ayırdıktan sonra oynadığı 3 resmi maçta galibiyet alamadı.
Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıç yapan ancak yabancı kontenjanı nedeniyle yolların ayrıldığı Anderson Talisca'nın Al-Jazira macerası istediği gibi başlamadı. Brezilyalı futbolcu yeni takımındaki ilk 3 karşılaşmasında skor katkısı veremezken, sarı-lacivertliler de Talisca sonrası çıktığı 3 resmi mücadelede 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
SEZONA MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI
Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi karşılaşmada 27 kez ağları havalandırdı ve 5 asist yaptı.
Brezilyalı yıldız, 2026-2027 sezonuna da oldukça etkili başladı. Sarı-lacivertli formayla sezonun ilk bölümünde çıktığı 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydeden Talisca, hücum hattının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Peş peşe oynanan 5 resmi karşılaşmada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirmesine rağmen yabancı kontenjanındaki planlama nedeniyle gözden çıkarıldı.
Sarı-lacivertliler, Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira oldu.
AL-JAZIRA'DA GOLÜ UNUTTU
Fenerbahçe'deki skorer görüntüsüyle dikkat çeken Talisca, Al-Jazira forması altında ise henüz aynı etkiyi gösteremedi.
Brezilyalı on numara yeni takımında çıktığı ilk 3 resmi karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Al-Jazira, Talisca'nın görev aldığı bu 3 mücadelede 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Deneyimli futbolcu böylece Fenerbahçe'de yakaladığı gol serisinin ardından yeni takımındaki ilk 3 maçını skor katkısı olmadan tamamladı.
TALISCA SONRASI FENERBAHÇE'DE GALİBİYET YOK
Talisca'nın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar da dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla yollarını ayırdıktan sonra çıktığı 3 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Fenerbahçe bu süreçte Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ardından Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.
Böylece Talisca, Al-Jazira'daki ilk 3 maçında skor katkısı sağlayamazken Fenerbahçe de Brezilyalı futbolcunun ayrılığının ardından oynadığı 3 resmi karşılaşmayı galibiyetsiz tamamladı.