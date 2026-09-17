Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıç yapan ancak yabancı kontenjanı nedeniyle yolların ayrıldığı Anderson Talisca'nın Al-Jazira macerası istediği gibi başlamadı. Brezilyalı futbolcu yeni takımındaki ilk 3 karşılaşmasında skor katkısı veremezken, sarı-lacivertliler de Talisca sonrası çıktığı 3 resmi mücadelede 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Anderson Talisca bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 5 gol attı SEZONA MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI Anderson Talisca, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi karşılaşmada 27 kez ağları havalandırdı ve 5 asist yaptı. Brezilyalı yıldız, 2026-2027 sezonuna da oldukça etkili başladı. Sarı-lacivertli formayla sezonun ilk bölümünde çıktığı 7 resmi karşılaşmada 5 gol kaydeden Talisca, hücum hattının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Peş peşe oynanan 5 resmi karşılaşmada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirmesine rağmen yabancı kontenjanındaki planlama nedeniyle gözden çıkarıldı. Sarı-lacivertliler, Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira oldu.