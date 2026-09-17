Taha Ahmet Balsu takımının 3. ve 4. gollerini attı

TAHA'DAN 2 GOL BİRDEN

Mücadelede dakikalar 27'yi gösterirken Taha Ahmet Balsu farkı üçe çıkardı. 3 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı.

BERAT'TAN İKİNCİ GOL

Maçın ilk golünü atan Berat Kalkan, 32'de de ağları havalandırdı. Kaptığı topla aşırtma bir vuruş yaparak fileleri bulan Berat, farkı 5'e çıkardı.

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