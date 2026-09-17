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CANLI YAYIN: Ziraat Türkiye Kupası Orduspor 1967 SK - Torul Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı sona eriyor. Turun son maçında Orduspor 1967 SK ile Torul Belediyespor karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Orduspor 1967 SK - Torul Belediyespor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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CANLI YAYIN: Ziraat Türkiye Kupası Orduspor 1967 SK - Torul Belediyespor

Orduspor 1967 SK ile Torul Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için kozlarını paylaşıyor.

Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan ekip adını bir üst tura yazdıracak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupadaki serüvenini sürdürmeyi hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Orduspor 1967 SK Berat Kalkan ile öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Orduspor 1967 SK Berat Kalkan ile öne geçti (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

BERAT KALKAN PERDEYİ AÇTI

Orduspor 1967 SK ile Torul Belediyespor arasındaki mücadelenin gol perdesini Berat Kalkan açtı. Direkten dönen topta kendisine gelen pası değerlendiren Berat, takımını öne geçirdi.

Orduspor 1967 SK farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Orduspor 1967 SK farkı ikiye çıkardı (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

FARK İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken sahneye Recep Metin çıktı. Paslaşılarak kullanılan korner sonrasında topu önünde bulan Recep, farkın ikiye çıkmasını sağladı.

Taha Ahmet Balsu takımının 3. ve 4. gollerini attıTaha Ahmet Balsu takımının 3. ve 4. gollerini attı

TAHA'DAN 2 GOL BİRDEN

Mücadelede dakikalar 27'yi gösterirken Taha Ahmet Balsu farkı üçe çıkardı. 3 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı.

BERAT'TAN İKİNCİ GOL

Maçın ilk golünü atan Berat Kalkan, 32'de de ağları havalandırdı. Kaptığı topla aşırtma bir vuruş yaparak fileleri bulan Berat, farkı 5'e çıkardı.

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