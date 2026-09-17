CANLI YAYIN
Geri

Avrupa Ligi'nde şaşırtan sonuçlar! Ozan Kabak üzüldü

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ilk hafta sona erdi. Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başlarken Juventus, NEC Nijmegen karşısındaki 5-0'lık galibiyetle liderliğe yerleşti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Avrupa Ligi'nde şaşırtan sonuçlar! Ozan Kabak üzüldü

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. 16 ve 17 Eylül'de oynanan toplam 18 karşılaşmanın ardından puan tablosu şekillendi.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 GOLLÜ ZAFER

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş, +3 averajla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

Ferencvaros deplasmanda Celtic'i 3-1 yendiFerencvaros deplasmanda Celtic'i 3-1 yendi

ZEKİ ÇELİK'TEN GOL

İlk haftanın en farklı galibiyetini Juventus aldı. İtalyan temsilcisi, sahasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.

Juventus'un gollerini Nico Gonzalez, Kerim Alajbegovic, Nick Woltemade, Zeki Çelik ve Randal Kolo Muani attı. Milli futbolcu Zeki Çelik, 75. dakikada takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.

Juventus, aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından 3 puan ve +5 averajla ilk haftayı lider tamamladı. Crystal Palace ikinci, Sparta Prag üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.

OZAN KABAK'IN TAKIMI KAYBETTİ

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Yunanistan deplasmanında OFI ile karşı karşıya geldi.

OFI, Alman temsilcisini 2-0 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

Ozan Kabak'ın oynadığı Hoffenheim, lig aşamasına mağlubiyetle başladı Ozan Kabak'ın oynadığı Hoffenheim, lig aşamasına mağlubiyetle başladı

İLK HAFTADA 18 MAÇ OYNANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 16 Eylül'de 9, 17 Eylül'de ise 9 olmak üzere toplam 18 karşılaşma oynandı.

  • Lilleström 1-2 Torreense
  • Beşiktaş 4-1 Marsilya
  • Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise
  • Real Sociedad 1-2 Bournemouth
  • Juventus 5-0 NEC Nijmegen
  • Crystal Palace 4-0 Lech Poznan
  • Celtic 1-3 Ferencvaros
  • Levski Sofia 0-1 Salzburg
  • OFI 2-0 Hoffenheim
  • Anderlecht 1-2 Lyon
  • Bayer Leverkusen 2-0 Celje
  • Sturm Graz 0-0 Rennes
  • Milan 0-2 Benfica
  • Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb
  • Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
  • Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok
  • Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo
  • FC Ararat-Armenia 1-4 Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu [2026-2027 Sezonu - 1. Hafta]UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu [2026-2027 Sezonu - 1. Hafta]
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu [2026-2027 Sezonu - 1. Hafta]

Trabzonspor Thomas Reis'i duyurdu! Süper Lig'i iyi tanıyor
SONRAKİ HABER

Trabonspor Thomas Reis'i resmen duyurdu

 Talisca gitti Fenerbahçe kazanmayı unuttu
ÖNCEKİ HABER

Talisca sonrası Fener kayıp
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler