Avrupa Ligi'nde şaşırtan sonuçlar! Ozan Kabak üzüldü
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ilk hafta sona erdi. Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başlarken Juventus, NEC Nijmegen karşısındaki 5-0'lık galibiyetle liderliğe yerleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. 16 ve 17 Eylül'de oynanan toplam 18 karşılaşmanın ardından puan tablosu şekillendi.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 GOLLÜ ZAFER
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı konuk etti.
Siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş, +3 averajla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.
ZEKİ ÇELİK'TEN GOL
İlk haftanın en farklı galibiyetini Juventus aldı. İtalyan temsilcisi, sahasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.
Juventus'un gollerini Nico Gonzalez, Kerim Alajbegovic, Nick Woltemade, Zeki Çelik ve Randal Kolo Muani attı. Milli futbolcu Zeki Çelik, 75. dakikada takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.
Juventus, aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından 3 puan ve +5 averajla ilk haftayı lider tamamladı. Crystal Palace ikinci, Sparta Prag üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.
OZAN KABAK'IN TAKIMI KAYBETTİ
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Yunanistan deplasmanında OFI ile karşı karşıya geldi.
OFI, Alman temsilcisini 2-0 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.
İLK HAFTADA 18 MAÇ OYNANDI
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 16 Eylül'de 9, 17 Eylül'de ise 9 olmak üzere toplam 18 karşılaşma oynandı.
- Lilleström 1-2 Torreense
- Beşiktaş 4-1 Marsilya
- Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise
- Real Sociedad 1-2 Bournemouth
- Juventus 5-0 NEC Nijmegen
- Crystal Palace 4-0 Lech Poznan
- Celtic 1-3 Ferencvaros
- Levski Sofia 0-1 Salzburg
- OFI 2-0 Hoffenheim
- Anderlecht 1-2 Lyon
- Bayer Leverkusen 2-0 Celje
- Sturm Graz 0-0 Rennes
- Milan 0-2 Benfica
- Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb
- Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
- Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok
- Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo
- FC Ararat-Armenia 1-4 Sparta Prag