Siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş, +3 averajla ilk haftayı 4. sırada tamamladı.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. 16 ve 17 Eylül'de oynanan toplam 18 karşılaşmanın ardından puan tablosu şekillendi.

OFI, Alman temsilcisini 2-0 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Yunanistan deplasmanında OFI ile karşı karşıya geldi.

Juventus, aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından 3 puan ve +5 averajla ilk haftayı lider tamamladı. Crystal Palace ikinci, Sparta Prag üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.

Juventus'un gollerini Nico Gonzalez, Kerim Alajbegovic, Nick Woltemade, Zeki Çelik ve Randal Kolo Muani attı. Milli futbolcu Zeki Çelik, 75. dakikada takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk haftanın en farklı galibiyetini Juventus aldı. İtalyan temsilcisi, sahasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.

Ozan Kabak'ın oynadığı Hoffenheim, lig aşamasına mağlubiyetle başladı

İLK HAFTADA 18 MAÇ OYNANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 16 Eylül'de 9, 17 Eylül'de ise 9 olmak üzere toplam 18 karşılaşma oynandı.

Lilleström 1-2 Torreense

Beşiktaş 4-1 Marsilya

Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise

Real Sociedad 1-2 Bournemouth

Juventus 5-0 NEC Nijmegen

Crystal Palace 4-0 Lech Poznan

Celtic 1-3 Ferencvaros

Levski Sofia 0-1 Salzburg

OFI 2-0 Hoffenheim

Anderlecht 1-2 Lyon

Bayer Leverkusen 2-0 Celje

Sturm Graz 0-0 Rennes

Milan 0-2 Benfica

Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok

Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo

FC Ararat-Armenia 1-4 Sparta Prag