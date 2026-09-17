Amasyaspor Futbol Kulübü ile Çankırıgücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor.

Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan ekip kupadaki yoluna devam edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir sonraki tura yazdırmayı hedefliyor.