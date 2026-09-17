Ziraat Türkiye Kupası: Amasyaspor Futbol Kulübü - Çankırıgücüspor canlı yayın
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün karşılaşmalarından birinde Amasyaspor Futbol Kulübü ile Çankırıgücü karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Amasyaspor Futbol Kulübü - Çankırıgücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
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Amasyaspor Futbol Kulübü ile Çankırıgücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselebilmek için kozlarını paylaşıyor.
Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan ekip kupadaki yoluna devam edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir sonraki tura yazdırmayı hedefliyor.
ASpor CANLI YAYIN
AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ - ÇANKIRIGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amasyaspor Futbol Kulübü ile Çankırıgücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da başladı.
Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
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