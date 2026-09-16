Türkiye skoru eşitledi

İKİNCİ SET TÜRKİYE'NİN: 25-23

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında ikinci seti 25-23 kazanarak mücadelede durumu 1-1'e getirdi.

Filenin Efeleri sete iyi başladı ve ilk bölümü 8-7 önde geçti. Ay-yıldızlılar üstünlüğünü koruyarak skoru 16-14'e taşırken, son bölüme de 21-19 önde girdi. Letonya'nın geri dönüş çabasına izin vermeyen Türkiye, 31 dakika süren seti 25-23 kazandı.

Türkiye ikinci sette hücumdaki yüksek yüzdesiyle fark yarattı. Milliler 23 hücum girişiminde 17 sayı bularak yüzde 74 başarı oranı yakaladı. Letonya ise hücumda yüzde 68 ile oynadı.

Filenin Efeleri set boyunca 17 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, rakibinin hatalarından da 5 sayı kazandı. Türkiye'nin servis karşılamadaki pozitif oranı ise yüzde 56 oldu.

Ay-yıldızlılarda Kaan Gürbüz 9 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Gürbüz, 13 hücum girişiminde 9 sayı bularak yüzde 69 hücum yüzdesi yakaladı. Göksen Yüksel 5 sayı üretirken, 6 hücumda 5 sayı ile yüzde 83 başarı sağladı.

Ahmet Tümer ve Ahmet Samet Baltacı 2'şer, Efe Bayram ile Murat Yenipazar ise 1'er sayı kaydetti. Ahmet Tümer'in sayılarından biri bloktan gelirken, Baltacı ve Yenipazar servisten doğrudan sayı buldu.

İlk seti 26-24 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-23 kazanarak Letonya karşısında setlerde durumu 1-1'e getirdi.

LETONYA YENİDEN ÖNDE

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında üçüncü seti 26-24 kaybetti. Böylece Letonya, mücadelede setlerde 2-1 öne geçti.

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sette Letonya ilk bölümü 8-5 önde geçti. Filenin Efeleri farkı eriterek skoru 16-14'e, ardından da 21-20'ye getirdi. Son bölümde seti uzatmayı başaran milliler, kritik sayılarda üstünlüğü koruyamadı ve 33 dakika süren seti 26-24 kaybetti.

Türkiye bu sette 14 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, Letonya'nın hatalarından 7 sayı kazandı. Letonya ise 15 hücum, 1 servis ve 1 blok sayısı buldu, Türkiye'nin hatalarından da 9 sayı aldı.

Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 7 sayıyla öne çıkan isim oldu. Ay-yıldızlı ekip hücumda yüzde 61, Letonya ise yüzde 50 başarı oranıyla oynadı. Türkiye servis karşılamada yüzde 72 pozitif oran yakalasa da seti çevirmeyi başaramadı.

İlk seti 26-24 kaybeden, ikinci seti 25-23 kazanan Türkiye; üçüncü setin de 26-24 Letonya lehine sonuçlanmasıyla karşılaşmada 2-1 geriye düştü.