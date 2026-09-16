Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, rakibini mağlup ederek grup etabını galibiyetle tamamlamayı ve son 16 turuna kalmayı hedefliyordu ancak parkeden 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla turnuvadan elendi.
2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu son maçında Filenin Efeleri, Letonya'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | TÜRKİYE - LETONYA: 24-26 (0-1)
2. SET | TÜRKİYE - LETONYA: 25-23 (1-1)
3. SET | TÜRKİYE - LETONYA: 24-26 (1-2)
4. SET | TÜRKİYE - LETONYA: 16-25 (1-3)
İLK SET LETONYA'NIN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında ilk seti 26-24 kaybetti. Letonya mücadelede 1-0 öne geçti.
İlk set büyük çekişmeye sahne oldu. Letonya ilk bölümü 8-7, ikinci bölümü 16-13 önde geçti. Rakibimiz son bölüme de 21-18 üstün girerken Filenin Efeleri farkı kapatarak seti uzattı. Ancak kritik sayılarda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, 31 dakika süren seti 26-24 kaybetti.
Türkiye ilk sette 13 hücum, 3 blok ve 3 servis sayısı üretirken, Letonya'nın hatalarından 5 sayı kazandı. Letonya ise 18 hücum, 3 blok ve 1 servis sayısı buldu, Türkiye'nin hatalarından da 4 sayı aldı.
Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 10 sayıyla setin en skorer oyuncusu oldu. Gürbüz, 9 hücum girişiminde 7 sayı bularak yüzde 78 hücum yüzdesi yakalarken 3 servis sayısı da kaydetti.
Ahmet Tümer 3, Mert Matic ve Göksen Yüksel 2'şer, Murat Yenipazar ile Efe Bayram ise 1'er sayı üretti. Türkiye hücumda yüzde 46 başarı oranıyla oynadı.
Letonya'da Kristaps Smits 7 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Eduards Dudens 5, Renars Pauls Jansons 4 sayı kaydetti. Letonya hücumda yüzde 62'lik başarı oranıyla Türkiye'ye üstünlük sağladı.
Son bölümde 24-24'e kadar taşınan sette son iki sayıyı alan Letonya, 26-24'lük skorla 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SET TÜRKİYE'NİN: 25-23
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında ikinci seti 25-23 kazanarak mücadelede durumu 1-1'e getirdi.
Filenin Efeleri sete iyi başladı ve ilk bölümü 8-7 önde geçti. Ay-yıldızlılar üstünlüğünü koruyarak skoru 16-14'e taşırken, son bölüme de 21-19 önde girdi. Letonya'nın geri dönüş çabasına izin vermeyen Türkiye, 31 dakika süren seti 25-23 kazandı.
Türkiye ikinci sette hücumdaki yüksek yüzdesiyle fark yarattı. Milliler 23 hücum girişiminde 17 sayı bularak yüzde 74 başarı oranı yakaladı. Letonya ise hücumda yüzde 68 ile oynadı.
Filenin Efeleri set boyunca 17 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, rakibinin hatalarından da 5 sayı kazandı. Türkiye'nin servis karşılamadaki pozitif oranı ise yüzde 56 oldu.
Ay-yıldızlılarda Kaan Gürbüz 9 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Gürbüz, 13 hücum girişiminde 9 sayı bularak yüzde 69 hücum yüzdesi yakaladı. Göksen Yüksel 5 sayı üretirken, 6 hücumda 5 sayı ile yüzde 83 başarı sağladı.
Ahmet Tümer ve Ahmet Samet Baltacı 2'şer, Efe Bayram ile Murat Yenipazar ise 1'er sayı kaydetti. Ahmet Tümer'in sayılarından biri bloktan gelirken, Baltacı ve Yenipazar servisten doğrudan sayı buldu.
İlk seti 26-24 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-23 kazanarak Letonya karşısında setlerde durumu 1-1'e getirdi.
LETONYA YENİDEN ÖNDE
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında üçüncü seti 26-24 kaybetti. Böylece Letonya, mücadelede setlerde 2-1 öne geçti.
Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü sette Letonya ilk bölümü 8-5 önde geçti. Filenin Efeleri farkı eriterek skoru 16-14'e, ardından da 21-20'ye getirdi. Son bölümde seti uzatmayı başaran milliler, kritik sayılarda üstünlüğü koruyamadı ve 33 dakika süren seti 26-24 kaybetti.
Türkiye bu sette 14 hücum, 2 servis ve 1 blok sayısı üretirken, Letonya'nın hatalarından 7 sayı kazandı. Letonya ise 15 hücum, 1 servis ve 1 blok sayısı buldu, Türkiye'nin hatalarından da 9 sayı aldı.
Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 7 sayıyla öne çıkan isim oldu. Ay-yıldızlı ekip hücumda yüzde 61, Letonya ise yüzde 50 başarı oranıyla oynadı. Türkiye servis karşılamada yüzde 72 pozitif oran yakalasa da seti çevirmeyi başaramadı.
İlk seti 26-24 kaybeden, ikinci seti 25-23 kazanan Türkiye; üçüncü setin de 26-24 Letonya lehine sonuçlanmasıyla karşılaşmada 2-1 geriye düştü.
LETONYA KAZANDI
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında dördüncü seti 25-16 kaybetti. Bu sonuçla Letonya mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Dördüncü sete etkili başlayan Letonya, ilk bölümü 8-4 önde geçti. Rakibimiz üstünlüğünü sürdürerek skoru 16-8'e taşıdı. Filenin Efeleri farkı eritmekte zorlanırken Letonya son bölüme de 21-12 üstün girdi.
Türkiye'nin geri dönüşüne izin vermeyen Letonya, 25 dakika süren seti 25-16 kazanarak karşılaşmayı noktaladı.
Filenin Efeleri ilk seti 26-24 kaybettikten sonra ikinci seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirmişti. Letonya üçüncü seti 26-24, dördüncü seti ise 25-16 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosunda pasör olarak Murat Yenipazar ve Hilmi Şahin yer alıyor.
Pasör çaprazı pozisyonunda Adis Lagumdzija ile Kaan Gürbüz görev yaparken, smaçör rotasyonunda Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija ve Cafer Kirkit bulunuyor.
Orta oyuncu kadrosunda ise Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic ve Yunus Emre Tayaz yer alıyor.