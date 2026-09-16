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Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu

Fenerbahçe’nin geçen sezon 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, ilk sezonunda 21 skor katkısı üretmesine rağmen bu sezon İsmail Kartal’dan forma şansı bulamadı. Malili oyuncu, geride kalan bölümde yalnızca 101 dakika sahada kaldı.

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Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu

Fenerbahçe'nin geçen sezon Dorgeles Nene için ödediği 18 milyon euroluk bonservis bedeli, transfer döneminde tartışmalara neden olmuştu.

Ancak 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla bu eleştirilere sahada yanıt verdi.

Dorgeles Nene bu sezon forma şansı bulamıyor.Dorgeles Nene bu sezon forma şansı bulamıyor.
İLK SEZONUNDA 21 SKOR KATKISI

Nene, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 11 gol ve 10 asist kaydetti. Toplam 21 skor katkısına ulaşan Malili futbolcu, hücumdaki üretkenliğiyle takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

Türkiye'ye ve takıma daha fazla alışmasının ardından bu sezon performansını daha da ileri taşıması bekleniyordu.

Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-3
Ancak yeni sezonda Nene açısından tablo beklentilerin aksine gelişti. İsmail Kartal, genç hücum oyuncusuna düzenli forma şansı vermedi.

Malili futbolcu şu ana kadar yalnızca 5 karşılaşmada görev aldı ve toplam 101 dakika sahada kaldı.

Nene, bu süre içerisinde gol veya asist üretemedi.

Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-4
GAZİANTEP DEPLASMANINDA DA TERCİH EDİLMEDİ

Nene'nin forma şansı bulamadığı son maç ise Gaziantep deplasmanı oldu.

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği ve Fenerbahçe'nin gol aradığı bölümde İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri için Muriç, İrfan ve Oğuz'u tercih etti.

İlerleyen dakikalarda ise Semedo ve Bartuğ oyuna dahil oldu.

Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-5
Kartal, beş oyuncu değişikliği hakkını kullanmasına rağmen Nene'yi sahaya sürmedi.

Böylece 23 yaşındaki futbolcu, takımının hücumda gole ihtiyaç duyduğu bir karşılaşmada da süre alamadı.

Nene'nin sezonun kalan bölümünde daha fazla forma şansı bulup bulamayacağı, Fenerbahçe'deki geleceği açısından belirleyici olacak.

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Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-7 Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-8 Geçen sezonun yıldızıydı! İsmail Kartal kulübede unuttu-9

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