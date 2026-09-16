

GAZİANTEP DEPLASMANINDA DA TERCİH EDİLMEDİ

Nene'nin forma şansı bulamadığı son maç ise Gaziantep deplasmanı oldu.

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği ve Fenerbahçe'nin gol aradığı bölümde İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri için Muriç, İrfan ve Oğuz'u tercih etti.

İlerleyen dakikalarda ise Semedo ve Bartuğ oyuna dahil oldu.