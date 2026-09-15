Kerem Aktürkoğlu'na ağır eleştiri: "Takımı eksik oynattı"
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 0-0 berabere ayrılarak zirve yarışında kan kaybetmeye devam etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken hedefte Kerem Aktürkoğlu vardı. İşte o yazılar...
Fenerbahçe'yi izlemek çok zor! - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İsmail Kartal'ın istifa edip dönmesinin ardından takımın nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusuydu. Ancak Fenerbahçe özellikle ilk yarıda oldukça durağan bir görüntü sergiledi. Gaziantep, Fenerbahçe'nin savunmadan çıkışlarında orta sahada bire bir baskı yaparak alan bırakmadı. Fenerbahçeli savunmacıların Lukaku'ya gönderdiği uzun toplar da olgunlaşmadı.
İkinci yarıda ise Fenerbahçe sahada nispeten daha üstün olan taraftı ancak net pozisyon üretilemedi. İsmail Kartal, aynı bölgelerde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle üretmeyen sistemi devam ettirmeye çalıştı. Hal böyle olunca puan kaybı kaçınılmaz oldu.
Fenerbahçe'de tüm takım Greenwood'un ayağına bakar hale geldi. İngiliz yıldızın uzaktan çektiği şutlar ve savunma arkasına attığı toplarla ancak pozisyon bulunabildi. Sezonu oldukça erken açan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hala nasıl bir oyun oynatmak istediğini şahsen ben anlayamadım.
Fenerbahçe'de bir de Kerem konusu var. Performansıyla eleştirilen Kerem, dünkü maçta resmen takımını eksik oynattı. Fenerbahçe'nin zar zor 3. bölgeye getirdiği toplar Kerem'in ayağında kayboldu. Roma maçında çalım denerken az kalsın gol yedirecek olan Kerem, Gaziantep'te de orta sahada aldığı topu kendi kalesine doğru sürüp kaptırdı ve Fenerbahçe yine pozisyon yedi.
Aziz Yıldırım'ın beyanıyla mı yoksa İsmail Kartal'ın tercihiyle mi oynadığı bilinmeyen Mert Müldür de çok kötüydü. Gaziantep sürekli Mert Müldür'ün arkasına sarktığı toplarla pozisyon buldu.
5 haftada kaybedilen 8 puanın telafisi elbet olabilir, lig uzun ancak Fenerbahçe'nin oyunu o kadar umut vermiyor ki seyretmesi bile çok zor.
Bir sezon daha gidebilir - ABDULLAH ERCAN
Beşiktaş yenilgisini unutturmak için Gaziantep maçı önemliydi. Ancak Fenerbahçe yine vasat bir futbol ortaya koydu.
Hem puan hem oyun olarak geriye gidiyor. Artık bazı soruların cevabı verilmeli. Lukaku hazır mı? Hazır değilse neden ilk 11 başladı? Kante, İsmail ve Guendouzi tercihi yanlıştı orta sahada. Bu maça Roma maçındaki gibi çıkılmaz.
Sahada 3 puan için çırpınan oyuncu sayısı da azdı. Daha da önemlisi, İsmail Kartal'ın istifa sürecinin takıma etkisi sorgulanmalı. **Fenerbahçe 5 haftada 8 puan kaybetti. **Bugün 11. sırada. Bu tablo kabul edilemez! Yönetimin de sorgulanması gerekiyor. Gaziantep maçı bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin net bir 8 numaraya ihtiyacı var. Asıl soru ise kadro planlaması…
Asensio'nun olmadığı bir takımda Talisca neden alındı? Vedat Muriç transfer edilmişken Lukaku neden alındı? Bugün Fenerbahçe, Greenwood'un ayağına bakıyor. İsmail Kartal, Eyüpspor'u kazansa bile sorunlar bitmeyecek. Çünkü ortada ciddi bir istikrarsızlık var. Fenerbahçe şu anda mehter takımı gibi. İki ileri, bir geri… Taraftarın sabrı tükeniyor. Kaybedilecek bir sezonun sinyalleri şimdiden görülüyor. Birilerinin artık bu tablonun hesabını vermesi gerekiyor. Kaybedilecek bir sezon daha ufukta şimdiden.
Çaresiz misafir! - HAKKI YALÇIN
Fenerbahçe adına neyi anlatalım? Rezil futbol oynamanın bir puandan başka getirisi olmadığını mı? Ertelenmiş doğruların sahneye konmasını beklerken, yeni yanlışları izlediğimizi mi? Bırakın beraberliği yenilsen bile kişilikli oynayacak ve dik duracaksın. O yüzden maçın sonunda, "herkes kendi gerçekleri önünde diz çökmeli" demekten başka söz bulamadım.
Öncelikle şunu söylemeliyim, maçın son dakikalarında rakibine kasti olarak dirsek atan Skriniar'ın hareketine bırakın kırmızı kartı faul bile vermeyen Mehmet Türkmen'e yüreklerde kaç maç ceza verilir acaba? Hakemler bu adamın çamurluğu olmayı da çok seviyorlar da bir tane yürekli hakem çıkmayacak mı?
Fenerbahçe adına özellikle felaket bir ilk yarı. Formalar üstlerinde ama birçok futbolcunun ayakları da ruhu da futbolun dışında. Oyunu genişletmek, rakibe tepki vermek adına hiçbir şey yok. Gaziantep'in bindirme hızı, Fenerbahçe'den iki gömlek üstün. Fenerbahçe'de forma giyen bir orta alan oyuncusu, rakibin baskı yapmadığı anda bile orta sahadan topu kalecisine göndermez. Guendouzi gönderdi.
Adam eksiltmenin fazla görülmediği takımda, enine değil boyuna oynamak zorunluluktur. Fenerbahçe savunmasında özellikle Mert Müldür kendine hata ısmarlarken, baktım da kanatların takımla arası bozuk. Hücumlar salına salına ve orta alan tamamen çökmüş. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe adına ilk yarıda iki net pozisyon var, ikisinin de mimarı Kerem. İkisini de sözde ustalar imha etti. Madem öyle, "hedefe kilitli olmayınca çilingire de gerek yok" dedim. Rakibe oynama imkanı ve net gol pozisyonları veren Fenerbahçe'nin en çok ihtiyaç duyduğu adamın Talisca olduğunu söylesem ne yazar. "Arkası dönük santrfor mucidi İsmail Kartal'a özellikle ilk yarıdaki Lukaku'ya mahsuben "bazıları skor adamıdır bazıları dekor" diye not göndersem okur muydu acaba?" İkinci yarıda Lukaku'nun yüzünü kaleye dönük oynamasıyla bir kıpırtı hissedilse de görüşüm sabittir.
Fenerbahçe koca maç boyu "çaresiz misafir" rolünden çıkamadıysa, sahadan yenik çıkması bile mümkündü. Sonuç olarak bu takım hak ettiğinden fazlasını aldı. O yüzden mutlak galibiyet masallarını da garantili mesajları da boş verin. Maçtan önce hayaller tek kale olsa da gerçekler çift kaledir. Hayaller gerçeklerle böyle yüzleşir. İçindeki dava daha maçtan önce düştüyse ayakta kalamazsın! Kime diyoruz? Duymayanlara!
Rahat bir maçtı - MUSTAFA ÇULCU
Gaziantep FK cesur oyunla hem organize baskı yaparak hem de kazandığı toplarla Fenerbahçe kalesine çok çabuk giderek ilk yarım saatlik dilimde etkiliydi. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde ise adam adama bire bir eşleşme ile sert baskı yaptılar. Fenerbahçe bu bölümde topu önde tutmakta zorlandı. Oyuncular birbirlerine çok uzak kaldılar. Orta alanda konumlanma ve oyun kurmada sıkıntılar oldu. Son çeyrekte Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Greenwood, Kerim Çalhanoğlu'nun sert markajından kurtulmak için oyun içinde gezerek oynadı; zaman zaman Kerem ile kanat değişikliği yaptı. Lukaku etkisizdi. Guendouzi öne çıkışlarında pozisyonlar buldu lakin son vuruşlarda başarılı olamadı. Abena savunmada çok iyi işler yaptı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin hiç faul yapmaması da ilginçti!
İkinci yarı Fenerbahçe baskılıydı. Lakin üretemedi. Direkten dönen toplar, sahanın iyilerinden Brown'un bindirmeleri, maçın en çalışkan en iyi oyuncusu Greenwood'un çabaları ve İsmail hocanın hamleleri de sonucu değiştiremedi. Ligde şu ana kadar Fenerbahçe beklenen futbolu bir türlü oynayamıyor. İstenilen skorları bulamıyor aksine zorlanıyor. Mehmet Türkmen FIFA hakemi olmasına rağmen bir türlü yer alma, faul ve kart konusunda gelişim gösteremiyor! Ortada koşmak düdük öttürmek farklı oyunu okumak futbolu bilmek farklı. 25'te Arda'nın kaleciye ayak içi ile yumuşatarak pasını kaleci eline aldı ama hakem çözemedi. Meleke'ye 4'te gösterdiği sarı kart ise uydurma sarıydı. Maçta hakemi zora sokacak pozisyon olmaması şansıydı.
Mahalle maçı! - EMRE BOL
Gaziantep deplasmanında sahaya 7 savunma oyuncusuyla çıkmak, İsmail Kartal'ın psikolojisinin gerçekten bozulduğunun apaçık göstergesi!
Ön tarafta sadece Kerem, Greenwood ve Lukaku hücum hattındalar.
Kerem'in hali gerçekten içler acısı… Artık kızmaktan çok acımaya başladım. İlk yarıda çalım atamadı, doğru düzgün pas bile veremedi.
İsmail hocanın ısrarını anlamak mümkün değil. Formda bir Oğuz, Kerem'in çok çok önünde.
Lukaku'dan ise zaten çalım atmasını, hızlı çıkmasını beklemiyoruz.
Ama güçlü fiziğiyle topu saklamasını, yüksek topları indirmesini bekleriz.
İlk yarıda girdiği 7 ikili mücadelenin sadece 1 tanesini kazanabildi.
Ya kardeşim; o fiziğe günah! Sana çarpanın duvara çarpmış gibi olması lazım.
İkinci yarı karşılaşma inanın mahalle maçına döndü. Orta sahalar tamamen bitti, top şuursuzca bir o kalede bir bu kalede, tatsız tuzsuz bir hal aldı maç!
Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hele Guendouzi ve Kerem'in kaçırdığı goller var ki istesen dışarı atamazsın!
5 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Oynanan futbola da bakarsanız umut vermiyor.
İyi oynayıp puan kaybetse sesimi keseceğim. Lakin umut yok!
Asensio dönmeden gol sıkıntısı sürecek gibi!
Eğer rakipler kazanırsa, Fenerbahçe erken havlu atar.
Benden söylemesi…
Fenerbahçe geriye gidiyor! - ZEKİ UZUNDURUKAN
Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ın istifa edip tekrar geri dönmesinin ardından Gaziantep maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Ama sahada savaşmayan, yüreğini ortaya koymayan, durarak oynayan bir Fenerbahçe izledik. İlk yarıda temposuz Fenerbahçe'nin Brown, Guendouzi ve Greenwood ile yakaladığı üç pozisyon da vardı. Özellikle Kerem'in adeta 'al da şu topu boş kaleye gönder' diye verdiği pası, Guendouzi'nin auta attığı bir pozisyon var ki... Zor olanı başardı Guendouzi. Boş kale yerine auta attı topu. Oysa tüm Fenerbahçelilerin gol diye ayağa kalktığı bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin dünkü maçın ilk yarısını faul yapmadan tamamlaması da dikkat çekti.
Gaziantep de Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile Fenerbahçe kalesini yokladı.
İlk yarıda Sorescu'nun karşı karşıya pozisyonunda Brown yatarak adeta bir golü önledi.
Gaziantep Stadı'nın zemini çok kötüydü. İki takım da bozuk zeminden çok etkilendi.
Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başlayan taraftı. Kerem'in direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı Fenerbahçe!
Kerem bile bu pozisyonda topu direğe nasıl nişanladığına şaşırdı.
İsmail Kartal'ın hamleleri de Fenerbahçe'ye bir ivme kazandıramadı.
Kerem, Lukaku ve Guendouzi'yi kenara alan İsmail hoca; Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve İrfan Can Kahveci'yi taze kuvvet olarak sahaya sürdü.
Dün 64 dakika sahada kalan Lukaku, Abena'nın sıkı markajından kurtulamadı. Hiç hazır bir görüntü vermedi Lukaku.
Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında oynadığı futbol, şampiyonluğu getirecek bir oyun değil.
Sarı-lacivertli takımın oyununda bir düşüş var. Daha ligin başı ama ileriye gidiş yerine geriye gidiş var.
Maçın son anlarında Greenwood'un serbest vuruşunda top direkte patladı.
İki topu direkten döndü Fenerbahçe'nin.
Guendouzi ise ilk yarıda bir pozisyonda adeta boş kaleye topu gönderemedi.
Fenerbahçe adına Gaziantep'teki maçın özeti bu.
Biraz kötü oyun, biraz da şanssızlık.
Ama zirve yarışında kaybedilen 2 puan daha var.
Ligde 5. maçların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
Dünkü maçta Fenerbahçe adına yüreğini ortaya koyan, savaşan tek bir futbolcu yoktu.
Puan kaybedilir elbette ama asıl vahim olan bu! Savaşmıyor Fenerbahçe!
Krize değil zihinsel devrime ihtiyacı var! - MURAT ÖZBOSTAN
F.Bahçe kendi kendine bir kriz yarattı, sonra da o krizin içinde kayboldu. 48 saat boyunca İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönüşü konuşuldu. Yönetim, futbolcular, teknik kadro ve taraftar bu süreçten fazlasıyla etkilendi. Oysa bütün enerjinin Gaziantep maçına verilmesi gerekiyordu. Oysa yaşananlardan sonra, yeniden ayağa kalkmak için önemli bir fırsattı. Olmadı. İki puan daha gitti. Fenerbahçe'nin kaybı 8 puana çıktı. Şimdi taraftar nasıl şampiyonluk hayali kursun? Gaziantep karşısında top Fenerbahçe'deydi ama oyun Fenerbahçe'nin değildi. Topa sahip olmak vardı, fakat baskı ve üretkenlik yoktu. Orta saha topu dolaştırdı, ancak kanatlar ve forvet hattı ceza sahasına yeterince giremedi. Şut sayısı arttı ama isabetli şut yine çok azdı. Kısacası Fenerbahçe, bal yapamadı. Lukaku ağır ve etkisiz, Vedat ise gereğinden fazla asabiydi. Forvet hattında hareket, koşu ve son vuruş kalitesi yoktu. Gaziantep savunması kompakt ve disiplinli oynadı; Fenerbahçe ise buna karşı çözüm üretemedi. İlk yarıdaki yavaşlık ikinci yarıda da devam etti. Büyük takım refleksiyle, bireysel kaliteyle bir gol bekleniyordu ama oyun planı işlemiyordu. Zihinlerde yükselen "Talisca!" sesleri de aslında çok şey anlatıyordur! Taraftar yaratıcılık, heyecan ve oyunun kaderini değiştirecek bir futbolcu arıyordu. Sahi, niye gönderdiniz bu adamı? Fenerbahçe'nin problemi artık yalnızca puan kaybı değil. Takımın öz güveni, yönetimin istikrarı ve taraftarın inancı da eriyor. 8 puan kaybedildi. Elbette lig bitmedi, şampiyonluk matematiksel olarak hâlâ mümkün. Ama futbol, sadece matematik değildir. İnanç ister, güven ister, doğru oyun ister. Bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı yeni bir kriz değil, akıl ve istikrar. Çünkü Fenerbahçe sadece puan kaybetmiyor… Eriyor! Zihensel olarak bir devrim ve umut lazım.
Problem büyük! - ÖMER ÜRÜNDÜL
Roma maçından sonra gelişen olaylar Fenerbahçe takımının tümünü öylesine etkilemiş ki, sahaya yansıyan futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Genel analizimin dışında bu olumsuz tabloyu gösteren çok net bir veri var. Kritik bir maç oynuyorsun ve F.Bahçe takımı ilk faulünü 62. dakikada yapıyor. Ben böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadım. İlk yarı oyunun bütün kontrolü Gaziantep'te. Fenerbahçe'nin ileriye çıkma isteği ise ağır çekim paslarla hiçbir şey ifade etmiyordu. Gol pozisyonlarını kovalayan, giren ve kaçıran Gaziantep'ti. Fenerbahçe'nin de bu kötü görüntüsüne rağmen kaçırdığı bir pozisyonu var ki kaçırmak atmaktan daha zor. Guendouzi de bunu başardı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de işin ciddiyetini anlamaya çalışan bir hareketlilik var. Guendouzi ile kaçan bir gol var. Devamında Kerem'in vuruşu direkten döndü.
Sonra İsmail Kartal, 3 hamleye başvurdu. Ama bu 3 değişiklik de sahaya olumlu yansımadı. Çünkü girenler de maçın havasından uzaktılar. Bu bozuk düzende Gaziantep'in ilk yarının aksine hücuma çıkamayışı muhtemel bir sıkıntıyı engelledi. Fenerbahçe açısından en aklımda kalan enstantane Greenwood'un direkten dönen frikiği... Sonuçta 2 puan daha kaybedildi. Problem büyük. Mehmet Türkmen'i hiç anlayamadım. İkinci yarıda rekor sayıda karşılıklı oyuncu değişiklikleri oldu. 2 sakatlık var. Bir karşılıklı itiş kakışlarla 4 sarı kartla neticelenen olay var. Ve uzatma sadece 3 dakika!
0-4'ten 0-0'a… - BÜLENT TİMURLENK
Önce bir hatırlatma… Geçen sezon Fenerbahçe, Gaziantep'te 4-0 kazanırken, gollerin ikisi En-Nesyri, ikisi Talisca'dan gelmiş, F.Bahçe orta sahasında Alvarez ve İsmail oynuyordu. Dün Fransız Milli Takımı'nın geniş havuzunda da olsa kaliteleri ve tecrübeleri belli olan Kante ve Guendouzi ile sahaya çıkan İsmail Kartal, Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın gönderilmesinin bedelini ödedi. Bu üçlüyle oynadığınız zaman topu bir an önce kanat oyuncularına ulaştırmanız, onların da Lukaku'ya pozisyon hazırlaması lazım. Oyuncular arasında mesafe o kadar büyüktü ki Gaziantep, pas araları ve ikili mücadele gücüyle kazandığı toplarla geçiş hücumlarında kaleye isabet ettiremese de çok daha etkili göründü. İlk yarıda Greenwood'un, Kerem'e attığı muhteşem pası ve onun da 'al da at' topunu akılalmaz biçimde dışarıya gönderen Guendouzi'nin, maçın kader anına imza attığını söyleyebiliriz. Gaziantep'in iki gollük pozisyonunda Brown ve Ake'nin müdahalelerinin altını çizmek lazım. F.Bahçe, Roma maçının son düdüğüyle Avrupa'da en formda takımlardan birine karşı verdiği iyi mücadelenin moralini bu deplasmana taşıması gerekirken, 4 gün boyunca İsmail Kartal kriziyle uğraştı. Benzer bir senaryonun Trabzon'da Fatih Tekke ile yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Elbette Kerem'in şutu ve Greenwood'un frikiği direkten dönmese, Fenerbahçe üç puanla ayrılabilirdi. Oğuz formdayken, Vedat gayet iyi oynarken ilk 11'i bozmak pek manalı değildi.