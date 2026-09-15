



Rahat bir maçtı - MUSTAFA ÇULCU



Gaziantep FK cesur oyunla hem organize baskı yaparak hem de kazandığı toplarla Fenerbahçe kalesine çok çabuk giderek ilk yarım saatlik dilimde etkiliydi. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde ise adam adama bire bir eşleşme ile sert baskı yaptılar. Fenerbahçe bu bölümde topu önde tutmakta zorlandı. Oyuncular birbirlerine çok uzak kaldılar. Orta alanda konumlanma ve oyun kurmada sıkıntılar oldu. Son çeyrekte Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. Greenwood, Kerim Çalhanoğlu'nun sert markajından kurtulmak için oyun içinde gezerek oynadı; zaman zaman Kerem ile kanat değişikliği yaptı. Lukaku etkisizdi. Guendouzi öne çıkışlarında pozisyonlar buldu lakin son vuruşlarda başarılı olamadı. Abena savunmada çok iyi işler yaptı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin hiç faul yapmaması da ilginçti!



İkinci yarı Fenerbahçe baskılıydı. Lakin üretemedi. Direkten dönen toplar, sahanın iyilerinden Brown'un bindirmeleri, maçın en çalışkan en iyi oyuncusu Greenwood'un çabaları ve İsmail hocanın hamleleri de sonucu değiştiremedi. Ligde şu ana kadar Fenerbahçe beklenen futbolu bir türlü oynayamıyor. İstenilen skorları bulamıyor aksine zorlanıyor. Mehmet Türkmen FIFA hakemi olmasına rağmen bir türlü yer alma, faul ve kart konusunda gelişim gösteremiyor! Ortada koşmak düdük öttürmek farklı oyunu okumak futbolu bilmek farklı. 25'te Arda'nın kaleciye ayak içi ile yumuşatarak pasını kaleci eline aldı ama hakem çözemedi. Meleke'ye 4'te gösterdiği sarı kart ise uydurma sarıydı. Maçta hakemi zora sokacak pozisyon olmaması şansıydı.





Mahalle maçı! - EMRE BOL



Gaziantep deplasmanında sahaya 7 savunma oyuncusuyla çıkmak, İsmail Kartal'ın psikolojisinin gerçekten bozulduğunun apaçık göstergesi!

Ön tarafta sadece Kerem, Greenwood ve Lukaku hücum hattındalar.

Kerem'in hali gerçekten içler acısı… Artık kızmaktan çok acımaya başladım. İlk yarıda çalım atamadı, doğru düzgün pas bile veremedi.

İsmail hocanın ısrarını anlamak mümkün değil. Formda bir Oğuz, Kerem'in çok çok önünde.

Lukaku'dan ise zaten çalım atmasını, hızlı çıkmasını beklemiyoruz.

Ama güçlü fiziğiyle topu saklamasını, yüksek topları indirmesini bekleriz.

İlk yarıda girdiği 7 ikili mücadelenin sadece 1 tanesini kazanabildi.

Ya kardeşim; o fiziğe günah! Sana çarpanın duvara çarpmış gibi olması lazım.



İkinci yarı karşılaşma inanın mahalle maçına döndü. Orta sahalar tamamen bitti, top şuursuzca bir o kalede bir bu kalede, tatsız tuzsuz bir hal aldı maç!

Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hele Guendouzi ve Kerem'in kaçırdığı goller var ki istesen dışarı atamazsın!

5 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Oynanan futbola da bakarsanız umut vermiyor.

İyi oynayıp puan kaybetse sesimi keseceğim. Lakin umut yok!

Asensio dönmeden gol sıkıntısı sürecek gibi!

Eğer rakipler kazanırsa, Fenerbahçe erken havlu atar.

Benden söylemesi…





Fenerbahçe geriye gidiyor! - ZEKİ UZUNDURUKAN



Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ın istifa edip tekrar geri dönmesinin ardından Gaziantep maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Ama sahada savaşmayan, yüreğini ortaya koymayan, durarak oynayan bir Fenerbahçe izledik. İlk yarıda temposuz Fenerbahçe'nin Brown, Guendouzi ve Greenwood ile yakaladığı üç pozisyon da vardı. Özellikle Kerem'in adeta 'al da şu topu boş kaleye gönder' diye verdiği pası, Guendouzi'nin auta attığı bir pozisyon var ki... Zor olanı başardı Guendouzi. Boş kale yerine auta attı topu. Oysa tüm Fenerbahçelilerin gol diye ayağa kalktığı bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin dünkü maçın ilk yarısını faul yapmadan tamamlaması da dikkat çekti.



Gaziantep de Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile Fenerbahçe kalesini yokladı.

İlk yarıda Sorescu'nun karşı karşıya pozisyonunda Brown yatarak adeta bir golü önledi.

Gaziantep Stadı'nın zemini çok kötüydü. İki takım da bozuk zeminden çok etkilendi.

Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başlayan taraftı. Kerem'in direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı Fenerbahçe!

Kerem bile bu pozisyonda topu direğe nasıl nişanladığına şaşırdı.

İsmail Kartal'ın hamleleri de Fenerbahçe'ye bir ivme kazandıramadı.

Kerem, Lukaku ve Guendouzi'yi kenara alan İsmail hoca; Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve İrfan Can Kahveci'yi taze kuvvet olarak sahaya sürdü.



Dün 64 dakika sahada kalan Lukaku, Abena'nın sıkı markajından kurtulamadı. Hiç hazır bir görüntü vermedi Lukaku.

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında oynadığı futbol, şampiyonluğu getirecek bir oyun değil.

Sarı-lacivertli takımın oyununda bir düşüş var. Daha ligin başı ama ileriye gidiş yerine geriye gidiş var.

Maçın son anlarında Greenwood'un serbest vuruşunda top direkte patladı.

İki topu direkten döndü Fenerbahçe'nin.

Guendouzi ise ilk yarıda bir pozisyonda adeta boş kaleye topu gönderemedi.

Fenerbahçe adına Gaziantep'teki maçın özeti bu.

Biraz kötü oyun, biraz da şanssızlık.

Ama zirve yarışında kaybedilen 2 puan daha var.

Ligde 5. maçların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Dünkü maçta Fenerbahçe adına yüreğini ortaya koyan, savaşan tek bir futbolcu yoktu.

Puan kaybedilir elbette ama asıl vahim olan bu! Savaşmıyor Fenerbahçe!





Krize değil zihinsel devrime ihtiyacı var! - MURAT ÖZBOSTAN



F.Bahçe kendi kendine bir kriz yarattı, sonra da o krizin içinde kayboldu. 48 saat boyunca İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönüşü konuşuldu. Yönetim, futbolcular, teknik kadro ve taraftar bu süreçten fazlasıyla etkilendi. Oysa bütün enerjinin Gaziantep maçına verilmesi gerekiyordu. Oysa yaşananlardan sonra, yeniden ayağa kalkmak için önemli bir fırsattı. Olmadı. İki puan daha gitti. Fenerbahçe'nin kaybı 8 puana çıktı. Şimdi taraftar nasıl şampiyonluk hayali kursun? Gaziantep karşısında top Fenerbahçe'deydi ama oyun Fenerbahçe'nin değildi. Topa sahip olmak vardı, fakat baskı ve üretkenlik yoktu. Orta saha topu dolaştırdı, ancak kanatlar ve forvet hattı ceza sahasına yeterince giremedi. Şut sayısı arttı ama isabetli şut yine çok azdı. Kısacası Fenerbahçe, bal yapamadı. Lukaku ağır ve etkisiz, Vedat ise gereğinden fazla asabiydi. Forvet hattında hareket, koşu ve son vuruş kalitesi yoktu. Gaziantep savunması kompakt ve disiplinli oynadı; Fenerbahçe ise buna karşı çözüm üretemedi. İlk yarıdaki yavaşlık ikinci yarıda da devam etti. Büyük takım refleksiyle, bireysel kaliteyle bir gol bekleniyordu ama oyun planı işlemiyordu. Zihinlerde yükselen "Talisca!" sesleri de aslında çok şey anlatıyordur! Taraftar yaratıcılık, heyecan ve oyunun kaderini değiştirecek bir futbolcu arıyordu. Sahi, niye gönderdiniz bu adamı? Fenerbahçe'nin problemi artık yalnızca puan kaybı değil. Takımın öz güveni, yönetimin istikrarı ve taraftarın inancı da eriyor. 8 puan kaybedildi. Elbette lig bitmedi, şampiyonluk matematiksel olarak hâlâ mümkün. Ama futbol, sadece matematik değildir. İnanç ister, güven ister, doğru oyun ister. Bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı yeni bir kriz değil, akıl ve istikrar. Çünkü Fenerbahçe sadece puan kaybetmiyor… Eriyor! Zihensel olarak bir devrim ve umut lazım.