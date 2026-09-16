SETLERE GÖRE SKORLAR

İLK SET LETONYA'NIN: 26-24

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Letonya karşısında ilk seti 26-24 kaybetti. Letonya mücadelede 1-0 öne geçti.

İlk set büyük çekişmeye sahne oldu. Letonya ilk bölümü 8-7, ikinci bölümü 16-13 önde geçti. Rakibimiz son bölüme de 21-18 üstün girerken Filenin Efeleri farkı kapatarak seti uzattı. Ancak kritik sayılarda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, 31 dakika süren seti 26-24 kaybetti.

Türkiye ilk sette 13 hücum, 3 blok ve 3 servis sayısı üretirken, Letonya'nın hatalarından 5 sayı kazandı. Letonya ise 18 hücum, 3 blok ve 1 servis sayısı buldu, Türkiye'nin hatalarından da 4 sayı aldı.

Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 10 sayıyla setin en skorer oyuncusu oldu. Gürbüz, 9 hücum girişiminde 7 sayı bularak yüzde 78 hücum yüzdesi yakalarken 3 servis sayısı da kaydetti.

Ahmet Tümer 3, Mert Matic ve Göksen Yüksel 2'şer, Murat Yenipazar ile Efe Bayram ise 1'er sayı üretti. Türkiye hücumda yüzde 46 başarı oranıyla oynadı.

Letonya'da Kristaps Smits 7 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Eduards Dudens 5, Renars Pauls Jansons 4 sayı kaydetti. Letonya hücumda yüzde 62'lik başarı oranıyla Türkiye'ye üstünlük sağladı.

Son bölümde 24-24'e kadar taşınan sette son iki sayıyı alan Letonya, 26-24'lük skorla 1-0 öne geçti.