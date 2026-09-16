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Bucaspor 1928 - Gaziemir GOG | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün karşılaşmalarından birinde Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Bucaspor 1928 - Gaziemir GOG maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Bucaspor 1928 - Gaziemir GOG | CANLI YAYIN

Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaşıyor.

Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan ekip kupadaki yoluna devam edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir sonraki tura yazdırmayı hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

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BUCASPOR 1928 - GAZİEMİR GOG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'den itibaren A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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