Bucaspor 1928 ile Gaziemir GOG, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaşıyor.

Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibine üstünlük sağlayan ekip kupadaki yoluna devam edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir sonraki tura yazdırmayı hedefliyor.