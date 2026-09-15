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Ziraat Türkiye Kupası: Altay - Söke 1970 Spor Kulübü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonu heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Altay - Söke 1970 Spor Kulübü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası: Altay - Söke 1970 Spor Kulübü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü kozlarını paylaşıyor.

Günün ikinci Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele eden iki takım, tur bileti almanın hesaplarını yapıyor.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselen taraf olacak.

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ALTAY - SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 15 Eylül Salı günü saat 20.00'de başladı.

Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Karşılaşma Zafer Stadı'nda oynanıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası: Altay - Söke 1970 Spor Kulübü | CANLI-2 Ziraat Türkiye Kupası: Altay - Söke 1970 Spor Kulübü | CANLI-3 Ziraat Türkiye Kupası: Altay - Söke 1970 Spor Kulübü | CANLI-4

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