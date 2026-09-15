Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü kozlarını paylaşıyor.

Günün ikinci Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele eden iki takım, tur bileti almanın hesaplarını yapıyor.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselen taraf olacak.

ASpor CANLI YAYIN

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 15 Eylül Salı günü saat 20.00'de başladı.

Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Karşılaşma Zafer Stadı'nda oynanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN