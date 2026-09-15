Hakan Çalhanoğlu sakatlandı: Inter resmi açıklamayı yaptı, milli maçları da kaçıracak
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi. Sağ uyluk iç kasında gerilme tespit edilen 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Serie A’nın 5. hafta maçında forma giyemeyeceği, tedavisi nedeniyle A Milli Takım’ın karşılaşmalarını da kaçıracağı bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.
5. HAFTA MÜSABAKASINI KAÇIRACAK
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki milli futbolcunun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, "Testler, sağ uyluk iç kasında bir gerilme olduğunu ortaya koydu. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi de Inter'in dün akşam Udinese'yi 5-3 yendiği karşılaşmada da Çalhanoğlu'nun kadroda sakatlığı sebebiyle yer almadığını hatırlatarak, milli oyuncunun 19 Eylül'de Serie A'nın 5. hafta müsabakasını da kaçıracağını yazdı.
MİLLİ MAÇLARDA YER ALAMAYACAK
Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu'nun tedavi süreci dolayısıyla A Milli Takım'ın maçlarını da kaçıracağı ve yeşil sahalara milli aradan sonra dönmesinin beklendiği ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda şu ana kadar takımı Inter'le 4 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.