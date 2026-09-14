Romanya maçta farkı ikiye çıkardı

FARK İKİYE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya karşısında ikinci seti de 25-21 kaybetti. Böylece ev sahibi ekip mücadelede 2-0 öne geçti.

Romanya ikinci sete de iyi başladı ve ilk bölümü 8-4 üstün geçti. Ev sahibi takım farkı koruyarak skoru 16-13'e taşırken, son bölüme de 21-15 önde girdi. Filenin Efeleri setin son kısmında farkı eritmeye çalışsa da 31 dakika süren set 25-21 Romanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye ikinci sette hücumda 21 denemede 12 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakaladı. Romanya ise 30 hücumda 14 sayı üreterek yüzde 47'de kaldı. Buna rağmen ev sahibi ekip servis ve rakip hatalarından bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu.

Romanya bu sette 14 hücum, 2 blok ve 3 servis sayısı üretirken, Türkiye'nin hatalarından da 6 sayı kazandı. Filenin Efeleri ise 12 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı. Ay-yıldızlılar rakibinin hatalarından 8 sayı aldı.

Filenin Efeleri'nde Efe Bayram 6 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Milli voleybolcu hücumda 8 denemede 6 sayı bularak yüzde 75 başarı oranı yakaladı. Göksen Yüksel 4 sayı üretirken, Kaan Gürbüz, Mert Matic ve Ahmet Tümer de skora katkı verdi.

Romanya'da Cristian-Daniel Chitigoi 6 sayıyla öne çıktı. Marian Bala ile Alexandru Rata da 5'er sayılık katkı verdi.

İlk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanan Romanya, karşılaşmada 2-0'lık avantajı yakaladı.