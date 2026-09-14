Filenin Efeleri rakibine diş geçiremedi! 4 sette bitti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında 2-0 geriye düştükten sonra 3. seti kazanmasına rağmen parkeden 3-1 mağlup ayıldı.
Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya ile kozlarını paylaşıyor.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | ROMANYA - TÜRKİYE: 25-19 (1-0)
2. SET | ROMANYA - TÜRKİYE: 25-21 (2-0)
3. SET | ROMANYA - TÜRKİYE: 20-25 (2-1)
4. SET | ROMANYA - TÜRKİYE: 25-18 (3-1)
Maç 110 dakika sürdü.
İLK SET ROMANYA'NIN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya karşısında ilk seti 25-19 kaybetti. Ev sahibi Romanya mücadelede 1-0 öne geçti.
Romanya sete daha etkili başladı ve ilk bölümü 8-5 üstün geçti. Ev sahibi ekip farkı koruyarak skoru 16-12'ye taşırken son bölüme de 21-16 önde girdi. Filenin Efeleri geri dönüşü sağlayamayınca 24 dakika süren set Romanya'nın 25-19 üstünlüğüyle tamamlandı.
Romanya ilk sette hücumdaki yüksek yüzdesiyle fark yarattı. Ev sahibi ekip 21 hücum girişiminde 16 sayı bularak yüzde 76'lık başarı oranı yakaladı. Türkiye ise 23 hücumda 14 sayı üreterek yüzde 61 hücum yüzdesiyle oynadı.
Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 5 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Gürbüz, 7 hücumda 5 sayı bularak yüzde 71 başarı oranı yakaladı. Göksen Yüksel 4, Efe Bayram 3, Ahmet Tümer 2, Mert Matic ise 1 sayı üretti. Ahmet Tümer hücumda 2'de 2 oynadı.
Romanya'da Daniel Chitigoi 8 sayıyla setin en skorer oyuncusu oldu. Chitigoi hücumda 9 denemede 7 sayı bularak yüzde 78 ile oynarken 1 de servis sayısı kaydetti. Alexandru Rata 5 sayı üretirken hücumda 6 denemede 5 sayı ve yüzde 83 başarı oranı yakaladı.
Romanya set boyunca 16 hücum, 2 blok ve 1 servis sayısı bulurken, Türkiye 14 hücum ve 1 blok sayısı üretti. Filenin Efeleri servisten doğrudan sayı çıkaramazken 5 servis hatası yaptı. Romanya ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
FARK İKİYE YÜKSELDİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya karşısında ikinci seti de 25-21 kaybetti. Böylece ev sahibi ekip mücadelede 2-0 öne geçti.
Romanya ikinci sete de iyi başladı ve ilk bölümü 8-4 üstün geçti. Ev sahibi takım farkı koruyarak skoru 16-13'e taşırken, son bölüme de 21-15 önde girdi. Filenin Efeleri setin son kısmında farkı eritmeye çalışsa da 31 dakika süren set 25-21 Romanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye ikinci sette hücumda 21 denemede 12 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakaladı. Romanya ise 30 hücumda 14 sayı üreterek yüzde 47'de kaldı. Buna rağmen ev sahibi ekip servis ve rakip hatalarından bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu.
Romanya bu sette 14 hücum, 2 blok ve 3 servis sayısı üretirken, Türkiye'nin hatalarından da 6 sayı kazandı. Filenin Efeleri ise 12 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı. Ay-yıldızlılar rakibinin hatalarından 8 sayı aldı.
Filenin Efeleri'nde Efe Bayram 6 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Milli voleybolcu hücumda 8 denemede 6 sayı bularak yüzde 75 başarı oranı yakaladı. Göksen Yüksel 4 sayı üretirken, Kaan Gürbüz, Mert Matic ve Ahmet Tümer de skora katkı verdi.
Romanya'da Cristian-Daniel Chitigoi 6 sayıyla öne çıktı. Marian Bala ile Alexandru Rata da 5'er sayılık katkı verdi.
İlk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanan Romanya, karşılaşmada 2-0'lık avantajı yakaladı.
ÜÇÜNCÜ SET TÜRKİYE'NİN: 20-25
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya karşısında üçüncü seti 20-25 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. İlk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden Filenin Efeleri, maça ortak oldu.
Milliler üçüncü sete iyi başladı. Türkiye ilk bölümü 8-6 önde geçti. Ay-yıldızlılar üstünlüğünü sürdürerek skoru 16-11'e, son bölümde ise 21-14'e taşıdı. Romanya farkı kapatmaya çalışsa da 26 dakika süren seti Türkiye 25-20 kazandı.
Filenin Efeleri bu sette 13 hücum, 2 blok ve 2 servis sayısı üretirken, Romanya'nın hatalarından da 8 sayı buldu.
Türkiye'de Göksen Yüksel 5 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Efe Bayram, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz 3'er sayı üretirken, Mert Matic 2, Murat Yenipazar ise 1 sayı kaydetti.
Ay-yıldızlılar hücumda 16 sayıya ulaşırken, blokta da etkili bir görüntü ortaya koydu. Özellikle set boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, rakibine geri dönüş fırsatı vermedi.
İlk iki seti alan Romanya'ya karşı üçüncü seti 25-20 kazanan Filenin Efeleri, mücadelede farkı bire indirdi ve maçı 2-1'e taşıdı.
ROMANYA MAÇI KAZANDI: 25-18
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Romanya karşısında dördüncü seti 25-18 kaybetti. Böylece ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Romanya dördüncü sete de üstün başlayan taraf oldu. İlk bölümü 8-7 önde geçen ev sahibi ekip, farkı koruyarak skoru 16-13'e taşıdı. Son bölüme de 21-15 üstün giren Romanya, 29 dakika süren seti 25-18 alarak maçı noktaladı.
Ev sahibi takım bu sette 12 hücum, 3 blok ve 1 servis sayısı üretirken, Türkiye'nin hatalarından da 9 sayı buldu. Filenin Efeleri ise 6 hücum ve 2 blok sayısı kaydetti. Ay-yıldızlılar servisten sayı çıkaramazken, Romanya'nın hatalarından 10 sayı kazandı.
Romanya özellikle hücum ve servis karşılama performansıyla öne çıktı. Ev sahibi ekip hücumda yüzde 60, servis karşılamada ise yüzde 69 pozitif karşılama oranı yakaladı. Türkiye ise hücumda yüzde 30'da, karşılamada da yüzde 39 pozitif seviyesinde kaldı.
Romanya'da Alexandru Rata 9 sayıyla setin en etkili ismi oldu. Marian Bala 4 sayılık katkı verirken, bloklarda da ev sahibi takım üstün bir görüntü ortaya koydu.
İlk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden, üçüncü seti ise 25-20 kazanan Filenin Efeleri, dördüncü sette rakibine direnemedi. Romanya son seti de 25-18 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
RAKİP LETONYA
Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki son karşılaşmasında Letonya ile kozlarını paylaşacak. 16 Eylül Çarşamba günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Bu mücadeleyle birlikte A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçları tamamlanacak.