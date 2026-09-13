Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada ise Fransa'ya yenildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü sınavında İsviçre'yi 3-0 yendi.

İsviçre'de Julian Weisigk 10 sayıyla setin en skorer ismi oldu. Weisigk, hücumda 9 denemede 8 sayı bularak yüzde 89'luk dikkat çekici bir oran yakalarken 2 servis sayısı da üretti. Lars Migge ise 5 sayılık katkı verdi.

Efe Bayram 5 sayıyla Lagumdzija'ya önemli destek verdi. Efe, hücumda 5 denemede 4 sayı bularak yüzde 80 ile oynarken 1 de servis sayısı kaydetti. Ahmet Tümer 3 sayı, Ahmet Samet Baltacı ve Göksen Yüksel ise 2'şer sayı üretti.

Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija 7 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Milli voleybolcu 14 hücum girişiminde 7 sayı bularak yüzde 50 başarı oranı yakaladı.

Türkiye set boyunca 15 hücum, 3 blok ve 2 servis sayısı bulurken, İsviçre'nin hatalarından da 5 sayı kazandı. İsviçre ise 14 hücum ve 3 servis sayısı üretirken, ay-yıldızlıların hatalarından 6 sayı aldı.

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FARK İKİYE ÇIKTI: 25-19

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre karşısında ikinci seti 25-19 kazanarak mücadelede 2-0 öne geçti.

İlk seti 25-23 alan Filenin Efeleri, ikinci sette oyunun kontrolünü daha net şekilde eline aldı. Ay-yıldızlılar hücumda etkili bir görüntü ortaya koyarken, rakibine set boyunca üstünlük kurdu.

Türkiye'de ikinci sette Ahmet Tümer, Efe Bayram ve Adis Lagumdzija'nın katkısı öne çıktı. Filenin Efeleri, hem hücum organizasyonlarında hem de savunma direncinde rakibine göre daha dengeli bir performans sergiledi.

İlk iki set sonunda Türkiye 50, İsviçre ise 42 sayıda kaldı. İlk seti 25-23, ikinci seti de 25-19 alan milliler, karşılaşmada çok önemli bir 2-0'lık avantaj yakaladı.

MAÇ TÜRKİYE'NİN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre karşısında üçüncü seti 25-19 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İlk seti 25-23, ikinci seti 25-19 alan Filenin Efeleri, üçüncü sette de rakibine geçit vermedi.

Türkiye üçüncü sete kontrollü başladı. İsviçre ilk bölümü 8-5 önde geçmesine rağmen ay-yıldızlılar oyunun devamında üstünlüğü ele aldı. Milliler skoru 16-12'ye getirirken, son bölüme de 21-16 üstün girdi. Filenin Efeleri 27 dakika süren seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı tamamladı.

Türkiye üçüncü sette 14 hücum, 3 blok ve 3 servis sayısı üretirken, İsviçre'nin hatalarından da 5 sayı kazandı. İsviçre ise 9 hücum ve 1 blok sayısı buldu, servisten doğrudan sayı çıkaramadı.

Ay-yıldızlılar hücumda 28 denemede 14 sayı bularak yüzde 50 başarı oranıyla oynadı. İsviçre ise 26 hücumda 9 sayı üretti ve yüzde 35'te kaldı. Türkiye ayrıca servis karşılamada yüzde 67 pozitif karşılama oranı yakaladı.

Maç genelinde Filenin Efeleri'nde Adis Lagumdzija ve Efe Bayram 17'şer sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Lagumdzija hücumda 27 denemede 15 sayı ve yüzde 56, Efe Bayram ise 21 hücumda 14 sayı ve yüzde 67 başarı oranı yakaladı. Efe ayrıca 2 blok sayısı üretti.

Türkiye karşılaşma genelinde 44 hücum, 10 blok ve 5 servis sayısı buldu. İsviçre ise 34 hücum, 1 blok ve 4 servis sayısıyla oynadı.

İlk seti 25-23, ikinci ve üçüncü setleri ise 25-19'luk skorlarla kazanan Filenin Efeleri, İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı.

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