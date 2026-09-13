Fenerbahçe'de 22 kişilik kadro açıklandı! 3 eksik var
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Jayden Oosterwolde kadroda yer almazken, Ognjen Mimovic de listeye dahil edilmedi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK deplasmanının kamp kadrosuna alınmadı. Ognjen Mimovic de karşılaşma için belirlenen listede kendisine yer bulamadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.
ASENSIO İÇİN HEDEF EYÜPSPOR MAÇI
Fenerbahçe teknik heyeti, Marco Asensio'nun dönüşü konusunda risk almak istemiyor. Tecrübeli futbolcunun 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkması hedefleniyor. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesi planlanıyor.
MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.