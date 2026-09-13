Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK deplasmanının kamp kadrosuna alınmadı. Ognjen Mimovic de karşılaşma için belirlenen listede kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.