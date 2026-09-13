Başkan Erdoğan, Ali Türkkan'ın Türk otomobil sporları tarihine geçen başarısının ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan millî sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ali Türkkan, elde ettiği dünya şampiyonluğuyla Türk otomobil sporları adına tarihi bir başarıya imza attı.