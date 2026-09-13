Tarihi başarı sonrası Başkan Erdoğan'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan milli sporcu Ali Türkkan'ı tebrik etti. JWRC'de sezonun 5. ve son ayağı olarak Şili'de düzenlenen organizasyonda Türkkan, podyumun en üst basamağında yer almayı başardı.
Başkan Erdoğan, Ali Türkkan'ın Türk otomobil sporları tarihine geçen başarısının ardından bir tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, "2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan millî sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu Ali Türkkan, elde ettiği dünya şampiyonluğuyla Türk otomobil sporları adına tarihi bir başarıya imza attı.
ŞAMPİYONLUK ŞİLİ'DE GELDİ
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre JWRC'de sezonun 5. ve son ayağı Şili'de düzenlendi.
Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Ali Türkkan, son yarışa şampiyona lideri İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı. Carlberg son ayağa 95 puanla lider girerken, Ali Türkkan 92 puanda bulunuyordu.
RAKİBİ YARIŞ DIŞI KALDI
Şampiyonluk mücadelesinde kritik gelişme yarışın ikinci gününde yaşandı. Calle Carlberg, geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.
Bu sonuçla büyük avantaj yakalayan Ali Türkkan, son güne rakiplerinin 21,9 saniye önünde lider olarak girdi.
TEMKİNLİ SÜRÜŞ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
Ali Türkkan, son gün koşulan 4 etapta risk almadan kontrollü bir tempo tercih etti.
Şili Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan milli pilot, elde ettiği sonuçla 2026 JWRC sezonunu pilotlar klasmanı şampiyonu olarak bitirdi.
Ali Türkkan böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk sürücü ünvanını elde etti.