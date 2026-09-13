ilenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na istediği başlangıcı yapamadı. D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada ise Fransa'ya yenildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü sınavında İsviçre'yi mağlup ederek son 16 turu yarışında önemli bir galibiyet elde etmek istiyor.

SETLERE GÖRE SKORLAR

1. SET | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 5-9