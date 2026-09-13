CANLI | Milliler ilk galibiyet için sahada!
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İlk iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Filenin Efeleri, İsviçre karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ilenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na istediği başlangıcı yapamadı. D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada ise Fransa'ya yenildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü sınavında İsviçre'yi mağlup ederek son 16 turu yarışında önemli bir galibiyet elde etmek istiyor.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 5-9
TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile İsviçre arasındaki mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanıyor. BT Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 4 TAKIM SON 16 TURUNA YÜKSELECEK
D Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ardından puan durumunda ilk 4 sırayı alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Türkiye, İsviçre karşısında kazanarak gruptaki sıralamasını güçlendirmeyi ve üst tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.