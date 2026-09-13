Madring'deki mücadelede başarılı bir performans sergileyen Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak önemli bir galibiyete imza attı.

İtalyan pilotun hemen arkasında 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ikinci sırayı alırken, McLaren'ın Britanyalı sürücüsü Lando Norris podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Bu sonuçla Antonelli, pilotlar şampiyonasındaki en yakın takipçisi George Russell ile arasındaki puan farkını 81'e çıkardı.

HAMILTON YARIŞ DIŞI KALDI

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın ilk bölümünde yaşadığı fren sorunu nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Mercedes pilotu George Russell ise finiş çizgisini beşinci sırada geçti.