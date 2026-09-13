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Formula 1'de zirve onun! Şampiyonada fark açıldı

Formula 1 takviminin yeni pistlerinden Madring'de gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. İtalyan sürücü damalı bayrağı ilk sırada görürken, Max Verstappen ikinci, Lando Norris ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

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Formula 1'de zirve onun! Şampiyonada fark açıldı

Madring'deki mücadelede başarılı bir performans sergileyen Kimi Antonelli, yarışı ilk sırada tamamlayarak önemli bir galibiyete imza attı.

İtalyan pilotun hemen arkasında 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ikinci sırayı alırken, McLaren'ın Britanyalı sürücüsü Lando Norris podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Bu sonuçla Antonelli, pilotlar şampiyonasındaki en yakın takipçisi George Russell ile arasındaki puan farkını 81'e çıkardı.

HAMILTON YARIŞ DIŞI KALDI

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın ilk bölümünde yaşadığı fren sorunu nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Mercedes pilotu George Russell ise finiş çizgisini beşinci sırada geçti.

Max Verstappen yarışı ikinci sırada bitirdiMax Verstappen yarışı ikinci sırada bitirdi

PİLOTLAR PUAN DURUMU

İspanya-Madring Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle oluştu:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 292 puan
George Russell (Mercedes) - 211 puan
Lewis Hamilton (Ferrari) - 191 puan
Lando Norris (McLaren) - 186 puan
Charles Leclerc (Ferrari) - 155 puan

TAKIMLAR PUAN DURUMU

Takımlar klasmanında ise Mercedes liderliğini sürdürdü:

Mercedes - 503 puan
Ferrari - 358 puan
McLaren - 306 puan
Red Bull - 230 puan
Racing Bulls - 77 puan

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