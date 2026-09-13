İsmail Kartal yeniden takımın başında çalışmalara başladı GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ Kararını değiştiren İsmail Kartal, görüşmenin ardından vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçti. 65 yaşındaki teknik adam geceyi tesislerde geçirerek pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı. Kartal'ın gece boyunca Gaziantep FK maçına yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla yeniden bir araya geldi.

İsmail Kartal istifa sonrasındaki ilk maçında Gaziantep FK'ya karşı 3 puan mücadelesi verecek MORALİ YERİNE GELDİ İsmail Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu görüldü. Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adamın futbolcularıyla şakalaştığı ve moralinin yerine geldiği gözlendi. Kartal'ın istifa kararından vazgeçerek görevinin başına dönmesinin ardından takım içindeki havanın da olumlu yönde değiştiği aktarıldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.