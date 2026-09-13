Fenerbahçe'de sükunet zamanı! İstifa kararı böyle geri döndü
İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararından vazgeçerek Fenerbahçe'deki görevine döndü. Kritik zirvenin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa eden Teknik Direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı yüz yüze görüşme sonrası kararından vazgeçerek görevine döndü. İkilinin kritik zirvesinde Kartal istifa kararının arkasındaki nedenleri Yıldırım'a anlattı.
ROMA MAÇI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Deneyimli teknik adam kararını şu sözlerle duyurmuştu:
"Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim."
Kartal, sarı-lacivertli takımın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda da yer almamıştı.
AZİZ YILDIRIM İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliği, İsmail Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından sona erdi. İkilinin önceki gün saat 19.00'da yaptığı yüz yüze görüşmede duygusal anlar yaşandığı, Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a olan güvenini bir kez daha dile getirdiği öğrenildi. Gerçekleştirilen zirvenin ardından Kartal, istifa kararından vazgeçerek Fenerbahçe'nin başında görevine devam etmeyi kabul etti.
GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ
Kararını değiştiren İsmail Kartal, görüşmenin ardından vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçti. 65 yaşındaki teknik adam geceyi tesislerde geçirerek pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı. Kartal'ın gece boyunca Gaziantep FK maçına yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla yeniden bir araya geldi.
MORALİ YERİNE GELDİ
İsmail Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu görüldü. Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adamın futbolcularıyla şakalaştığı ve moralinin yerine geldiği gözlendi. Kartal'ın istifa kararından vazgeçerek görevinin başına dönmesinin ardından takım içindeki havanın da olumlu yönde değiştiği aktarıldı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
"YORUMLARA KULAĞINI TIKA!"
İsmail Kartal ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal'ın yaşanan süreçte kendisine yönelik yorumlardan duyduğu kırgınlığı Başkan Aziz Yıldırım'a anlattığı iddia edildi. Kartal'ın görüşmede, "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın ise Kartal'a, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" sözleriyle destek verdiği öğrenildi.