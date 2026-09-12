Genç futbolcu, bu sezon görev aldığı 4 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Can Uzun böylece Eintracht Frankfurt'a toplam 7 gollük katkı sağladı.

Mainz karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Can Uzun, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun gecenin yıldızı oldu.

CAN UZUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Can Uzun milli takımın önemli isimleri arasında yer alıyor

MAÇIN OYUNCUSU CAN UZUN

Mainz deplasmanında 2 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, karşılaşmadaki etkili performansının ardından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

Can Uzun, Bundesliga'nın ilk haftalarındaki formunu Mainz karşısında da sürdürerek Eintracht Frankfurt'un deplasman galibiyetinin en önemli isimlerinden biri oldu.

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