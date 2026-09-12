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Milli futbolcu Almanya'da 2 golle yıldızlaştı! Maçın adamı seçildi

Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Can Uzun, attığı 2 golle galibiyetin başrolüne geçerken sezona yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürdü.

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Milli futbolcu Almanya'da 2 golle yıldızlaştı! Maçın adamı seçildi

Mainz deplasmanına hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 9. dakikasında Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, ilk yarının son bölümünde beraberlik fırsatı yakaladı. Mainz'da Nadiem Amiri, 43. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kaçan penaltının hemen ardından Frankfurt farkı 2'ye çıkardı. Jonathan Burkardt, 45+1. dakikada topu ağlara göndererek takımının soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitmesini sağladı.

Can Uzun performansıyla adından söz ettiriyorCan Uzun performansıyla adından söz ettiriyor

CAN UZUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun gecenin yıldızı oldu.

Milli futbolcu, karşılaşmanın 60. dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-0'a taşıdı.

Mainz'ın mücadeledeki tek golü ise 89. dakikada Phillip Tietz'den geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

4 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Mainz karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Can Uzun, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Genç futbolcu, bu sezon görev aldığı 4 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Can Uzun böylece Eintracht Frankfurt'a toplam 7 gollük katkı sağladı.

Can Uzun milli takımın önemli isimleri arasında yer alıyorCan Uzun milli takımın önemli isimleri arasında yer alıyor

MAÇIN OYUNCUSU CAN UZUN

Mainz deplasmanında 2 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, karşılaşmadaki etkili performansının ardından "Maçın Oyuncusu" seçildi.

Can Uzun, Bundesliga'nın ilk haftalarındaki formunu Mainz karşısında da sürdürerek Eintracht Frankfurt'un deplasman galibiyetinin en önemli isimlerinden biri oldu.

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