Lens'ten Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş! Slavia Prag'ı 90+3'te yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slavia Prag ile Lens karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Fransız ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Karşılaşmada gol perdesini 51. dakikada Slavia Prag açtı. Danijel Sturm, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.
LENS SİMA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI
Lens, 73. dakikada beraberlik golünü buldu. Odsonne Edouard'ın şutunun rakip oyuncudan dönmesinin ardından ceza sahasında seken topu önünde bulan Abdallah Sima, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
STURM BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Slavia Prag, 88. dakikada yeniden öne geçti. Seken topu önünde bulan Danijel Sturm, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.
THAUVIN 90+1'DE UMUDU GETİRDİ
Lens, uzatma dakikalarında pes etmedi. Florian Thauvin, 90+1. dakikada yaptığı etkili vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve Fransız ekibini yeniden maça ortak etti.
AGUILAR 90+3'TE FİŞİ ÇEKTİ
Beraberlik golünden yalnızca iki dakika sonra Lens bir kez daha sahneye çıktı. Ruben Aguilar, 90+3. dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca Lens, Slavia Prag deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.