Lens, uzatma dakikalarında pes etmedi. Florian Thauvin, 90+1. dakikada yaptığı etkili vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve Fransız ekibini yeniden maça ortak etti.

Slavia Prag, 88. dakikada yeniden öne geçti. Seken topu önünde bulan Danijel Sturm, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.

STURM BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Slavia Prag - Lens maçında 5 gol atıldı

AGUILAR 90+3'TE FİŞİ ÇEKTİ

Beraberlik golünden yalnızca iki dakika sonra Lens bir kez daha sahneye çıktı. Ruben Aguilar, 90+3. dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Lens, Slavia Prag deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

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