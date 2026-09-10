Manchester United'dan 4 gollü açılış! Sabah'ı Old Trafford'da dağıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Manchester United, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 4-0 kazanarak Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Manchester United, karşılaşmanın 27. dakikasında Matheus Cunha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü elinde tutarken ilk yarının son bölümünde farkı açtı.
BRUNO FERNANDES VE SESKO SAHNEDE
Manchester United, 42. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında Benjamin Sesko da 45. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiliz temsilcisi soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
SON SÖZ LISANDRO MARTINEZ'DEN
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Manchester United, 68. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle farkı 4'e çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 4-0 sona erdi.
UNITED 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise ilk haftayı puansız tamamladı.
SIRADAKİ RAKİP ATLETICO MADRID
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Sabah ise aynı gün sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.