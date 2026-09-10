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Manchester United'dan 4 gollü açılış! Sabah'ı Old Trafford'da dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Manchester United, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 4-0 kazanarak Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Manchester United'dan 4 gollü açılış! Sabah'ı Old Trafford'da dağıttı

Manchester United, karşılaşmanın 27. dakikasında Matheus Cunha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü elinde tutarken ilk yarının son bölümünde farkı açtı.

Lisandro Martinez gol atan isimler arasında yer aldıLisandro Martinez gol atan isimler arasında yer aldı

BRUNO FERNANDES VE SESKO SAHNEDE

Manchester United, 42. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında Benjamin Sesko da 45. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiliz temsilcisi soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

SON SÖZ LISANDRO MARTINEZ'DEN

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Manchester United, 68. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle farkı 4'e çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 4-0 sona erdi.

Manchester United Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrıldıManchester United Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı

UNITED 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Sabah ise ilk haftayı puansız tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP ATLETICO MADRID

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Sabah ise aynı gün sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.

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