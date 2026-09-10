Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.

İsmail Kartal görevinden istifa etti

Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." dedi.

İsmail Kartal istifa etti!

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA KARAR ALDI

Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ile saat 2.30'a kadar toplantı yapan İsmail Kartal, kendisine yapılan "Kadrı yeterli ama iyi oynayamıyoruz" sözleri üzerine bu kararı aldı.

KAMER KARTAL'IN ODASINA GİTTİ

Yönetim ise deneyimli çalıştırıcıyı ikna edebilmek adına çaba gösteriyor. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Futbol Sorumlusu Cihan Kamer, İsmail Kartal'ın odasına giderek görüşme gerçekleştirecek.