İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa etti! Beşiktaş derbisi sonrası yaşanılanların perde arkası
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kartal, "Bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum" dedi. Süreçle ilgili perde arkasına ise takvim.com.tr ulaştı. Kartal'ın Beşiktaş derbisinin ardından yapılan toplantıda bu kararı aldığı öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım ise
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında alınan beraberliğin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.
Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." dedi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA KARAR ALDI
Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ile saat 2.30'a kadar toplantı yapan İsmail Kartal, kendisine yapılan "Kadrı yeterli ama iyi oynayamıyoruz" sözleri üzerine bu kararı aldı.
KAMER KARTAL'IN ODASINA GİTTİ
Yönetim ise deneyimli çalıştırıcıyı ikna edebilmek adına çaba gösteriyor. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Futbol Sorumlusu Cihan Kamer, İsmail Kartal'ın odasına giderek görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Aziz Yıldırım ise maç sonu attığı açıklamada; "İstifa edeceğinden haberim olsa buraya gelmezdim. Kimsenin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasında alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye insanlar bir gün mutluluk yaşadılar. Sonrasında herkes bir şey konuşmaya başladı. Herkes başkan ve teknik direktör adına karar verir oldu. Herkes sakin olsun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz dedik. Gittik. Kimle gittik? İsmail Kartal ile" ifadelerini kullandı.
"GÖREVİNİN BAŞINDA"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı sırada arkasından İsmail Kartal geçti. Başkan Yıldırım, Kartal için "Evine gidiyor. Kendisi görevinin başındadır. Baskıdan bahsetti ve ilaç aldığından bahsetti. Maç anında şişe atıldı. Kafasına geldi. İsmail Kartal'a devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar burada. Ben ne zaman bırakırım o zaman gider" dedi.