CANLI YAYIN
Geri

Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı

Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 45. dakikasında Gleiker Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi bu golün ardından ilk yarıyı PSV Eindhoven karşısında üstün tamamladı.

Shakhtar Donetsk maçta öne geçen taraf olduShakhtar Donetsk maçta öne geçen taraf oldu

DEST EŞİTLİĞİ GETİRDİ

PSV Eindhoven, ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi. Sergino Dest, 48. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.

PSV Eindhoven eşitliği sağladıPSV Eindhoven eşitliği sağladı

ARDA TURAN DEVLER LİGİ'NE 1 PUANLA BAŞLADI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, zorlu PSV Eindhoven deplasmanından beraberlikle dönerek Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında hanesine 1 puan yazdırdı.

SIRADAKİ RAKİP AEK ATİNA

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AEK Atina ile kozlarını paylaşacak. Ukrayna temsilcisi bu karşılaşmayı Londra'da oynayacak.

PSV Eindhoven ise 2. haftada Leipzig deplasmanına gidecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı-4 Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı-5 Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı-6

PFDK resmen açıkladı! Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu'nunn cezaları belli oldu!
SONRAKİ HABER

PFDK derbi cezalarını açıkladı

 18 yıl sonra 1 puanla merhaba! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı
ÖNCEKİ HABER

18 yıl sonra 1 puanla merhaba
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler