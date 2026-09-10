Arda Turan'dan 1 puanla başlangıç! PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk 1-1 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 45. dakikasında Gleiker Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi bu golün ardından ilk yarıyı PSV Eindhoven karşısında üstün tamamladı.
DEST EŞİTLİĞİ GETİRDİ
PSV Eindhoven, ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi. Sergino Dest, 48. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.
ARDA TURAN DEVLER LİGİ'NE 1 PUANLA BAŞLADI
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, zorlu PSV Eindhoven deplasmanından beraberlikle dönerek Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında hanesine 1 puan yazdırdı.
SIRADAKİ RAKİP AEK ATİNA
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AEK Atina ile kozlarını paylaşacak. Ukrayna temsilcisi bu karşılaşmayı Londra'da oynayacak.
PSV Eindhoven ise 2. haftada Leipzig deplasmanına gidecek.