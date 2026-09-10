Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 45. dakikasında Gleiker Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi bu golün ardından ilk yarıyı PSV Eindhoven karşısında üstün tamamladı.

Shakhtar Donetsk maçta öne geçen taraf oldu

DEST EŞİTLİĞİ GETİRDİ

PSV Eindhoven, ikinci yarının hemen başında skoru eşitledi. Sergino Dest, 48. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.