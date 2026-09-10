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İLK SET MİLLİLERİN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar ilk sette hücumda 11, blokta 3 ve serviste 3 sayı üretirken, Almanya'nın hatalarından da 8 sayı buldu. Almanya ise 14 hücum, 1 blok ve 2 servis sayısıyla oynadı ve Türkiye'nin hatalarından 6 sayı kazandı.

Millilerde Adis Lagumdzija 6 sayıyla ilk setin en skorer ismi oldu. Lagumdzija, hücumda 7 denemede 4 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakalarken, 1 servis ve 1 blok sayısı da kaydetti.

Mert Matic ve Gökçen Yüksel 3'er sayı üretirken, Matic'in sayılarının 2'si servisten geldi. Göksen ise 4 hücumda 3 sayı bularak yüzde 75 hücum yüzdesiyle oynadı. Ahmet Tümer ve Efe Bayram 2'şer, Murat Yenipazar ise 1 sayı kaydetti.

Almanya'da Tobias Krick 5 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Anton Brehme ve Theo Mohwinkel 3'er sayılık katkı verdi.

Türkiye ilk sette hücumda yüzde 55, Almanya ise yüzde 58 başarı oranıyla oynadı. Buna karşın milliler 3-1'lik blok ve 3-2'lik servis sayısı üstünlüğüyle fark yarattı ve seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.