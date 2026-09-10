CANLI: Türkiye - Almanya Avrupa şampiyonası maçı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan kritik mücadelede Filenin Efeleri, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan Türkiye-Almanya karşılaşmasıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Almanya karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıktı.
CANLI TAKİP
1. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 25-23 (1-0)
2. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 22-25 (1-1)
3. SET | TÜRKİYE - ALMANYA: 21-25 (1-2)
İLK SET MİLLİLERİN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
Ay-yıldızlılar ilk sette hücumda 11, blokta 3 ve serviste 3 sayı üretirken, Almanya'nın hatalarından da 8 sayı buldu. Almanya ise 14 hücum, 1 blok ve 2 servis sayısıyla oynadı ve Türkiye'nin hatalarından 6 sayı kazandı.
Millilerde Adis Lagumdzija 6 sayıyla ilk setin en skorer ismi oldu. Lagumdzija, hücumda 7 denemede 4 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakalarken, 1 servis ve 1 blok sayısı da kaydetti.
Mert Matic ve Gökçen Yüksel 3'er sayı üretirken, Matic'in sayılarının 2'si servisten geldi. Göksen ise 4 hücumda 3 sayı bularak yüzde 75 hücum yüzdesiyle oynadı. Ahmet Tümer ve Efe Bayram 2'şer, Murat Yenipazar ise 1 sayı kaydetti.
Almanya'da Tobias Krick 5 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Anton Brehme ve Theo Mohwinkel 3'er sayılık katkı verdi.
Türkiye ilk sette hücumda yüzde 55, Almanya ise yüzde 58 başarı oranıyla oynadı. Buna karşın milliler 3-1'lik blok ve 3-2'lik servis sayısı üstünlüğüyle fark yarattı ve seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SET ALMANYA'NIN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya karşısında ikinci seti 25-22 kaybetti ve mücadelede durum 1-1'e geldi.
Çekişmeli başlayan ikinci sette Almanya ilk bölümü 8-7 önde geçti. Rakibimiz daha sonra üstünlüğünü koruyarak skoru 16-13'e taşıdı. Milliler farkı azaltmaya çalışsa da Almanya son bölüme 21-19 üstün girdi ve 31 dakika süren seti 25-22 kazandı.
Türkiye ikinci sette 15 hücum, 2 blok ve 1 servis sayısı üretirken, Almanya'nın hatalarından 7 sayı buldu. Almanya ise 10 hücum, 3 blok ve 3 servis sayısı kaydetti. Rakibimiz ayrıca Türkiye'nin hatalarından 9 sayı kazandı.
Ay-yıldızlılarda Göksen Yüksel ve Adis Lagumdzija 5'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Göksen, hücumda 7 denemede 4 sayı bularak yüzde 57 başarı oranı yakalarken 1 de blok sayısı üretti. Lagumdzija ise 9 hücumda 5 sayı bularak yüzde 56 hücum yüzdesiyle oynadı.
Efe Bayram 4 sayı üretirken, 4 hücumda 3 sayı buldu ve 1 servis sayısı kaydetti. Mert Matic 2 sayı üretip hücumda 2'de 2 oynarken, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz 1'er sayılık katkı verdi.
Almanya'da Moritz Reichert 4 sayıyla öne çıkarken, Reichert'in 3 sayısı servisten geldi. Almanlar ikinci sette servis ve blok performansıyla üstünlük kurdu.
Türkiye hücumda yüzde 58, Almanya ise yüzde 42 başarı oranıyla oynadı. Buna karşın Almanya ikinci seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
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