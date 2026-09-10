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Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Alman devi, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanarak Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Bayern Münih, ikinci devrede farka koştu. Alman ekibinin gol perdesini 47. dakikada Jamal Musiala açtı. Harry Kane 61. dakikada farkı 2'ye çıkarırken Alphonso Davies, 77. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

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OLISE'DEN 2 GOL

Bayern Münih'te Michael Olise, karşılaşmanın son bölümüne damga vurdu. Fransız futbolcu 83. dakikada takımının dördüncü golünü kaydederken, 90. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

Bodo/Glimt'te Luras Björtuft, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

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BAYERN 3 PUANLA BAŞLADI

Bodo/Glimt karşısında farklı bir galibiyete imza atan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Bodo/Glimt ise organizasyonun ilk haftasını puansız kapattı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Viking deplasmanına çıkacak. Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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