Bayern Münih ilk maçından 3 puan aldı

OLISE'DEN 2 GOL

Bayern Münih'te Michael Olise, karşılaşmanın son bölümüne damga vurdu. Fransız futbolcu 83. dakikada takımının dördüncü golünü kaydederken, 90. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

Bodo/Glimt'te Luras Björtuft, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.