Paris Saint-Germain, 17. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle öne geçti. Fransız yıldız 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken Ferran Torres de 31. dakikada fileleri havalandırdı ve PSG ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

PSG Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı FERRAN TORRES'TEN HAT-TRICK İkinci yarıya da etkili başlayan PSG'de Ferran Torres, 47 ve 57. dakikalarda iki kez daha ağları buldu. İspanyol futbolcu böylece karşılaşmada hat-trick yaparken skor 5-0'a geldi. SLOVAN BRATISLAVA'NIN TEK GOLÜ CAMARA'DAN Konuk ekip Slovan Bratislava, 58. dakikada Suleiman Camara'nın golüyle farkı azalttı. Ancak PSG, 87. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle skoru 6-1'e taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.