PSG'den Şampiyonlar Ligi'ne 6 gollü başlangıç! Yaya Toure'nin takımına farklı tarife
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Slovan Bratislava'yı konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 6-1 kazanarak Devler Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.
Paris Saint-Germain, 17. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle öne geçti. Fransız yıldız 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken Ferran Torres de 31. dakikada fileleri havalandırdı ve PSG ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
FERRAN TORRES'TEN HAT-TRICK
İkinci yarıya da etkili başlayan PSG'de Ferran Torres, 47 ve 57. dakikalarda iki kez daha ağları buldu. İspanyol futbolcu böylece karşılaşmada hat-trick yaparken skor 5-0'a geldi.
SLOVAN BRATISLAVA'NIN TEK GOLÜ CAMARA'DAN
Konuk ekip Slovan Bratislava, 58. dakikada Suleiman Camara'nın golüyle farkı azalttı. Ancak PSG, 87. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle skoru 6-1'e taşıdı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.
YAYA TOURE TARİHE GEÇTİ
Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında takım çalıştıran ilk Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçti.
SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU FARKLI BAŞLADI
Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona da farklı bir galibiyetle başladı. Slovan Bratislava ise Parc des Princes'ten ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.
PSG, gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.
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