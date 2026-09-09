Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-1 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Karşılaşmada gol perdesini Atletico Madrid açtı. İspanyol temsilcisi, 17. dakikada Marcos Llorente'nin attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.
SZOBOSZLAI SKORU EŞİTLEDİ
Liverpool, ilk yarının son bölümünde beraberlik golünü buldu. Macar yıldız Dominik Szoboszlai, 40. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.
MAC ALLISTER GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool, 50. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Alexis Mac Allister'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçen İngiliz ekibi, kalan bölümde skor avantajını koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
LIVERPOOL 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Atletico Madrid ise Anfield deplasmanından puansız ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİPLER
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında LASK Linz deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.