Bordo-mavili yönetim, teknik direktör arayışının yanı sıra kulübün teknik yapılanması için de adımlar atıyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve futbolculuk döneminde bordo-mavili formayı giyen Ergin Keleş ile kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşma sağlandı.



Yönetimin teknik direktör konusunda aldığı en somut kararlardan biri ise yeni teknik adamın yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın Hüseyin Çimşir ile Ergin Keleş'in teknik ekipte görev yapmaya devam etmesi oldu.

Böylece iki ismin yeni dönemde saha içindeki sorumluluklarının artırılması planlanıyor.