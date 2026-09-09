Fatih Tekke sonrası Trabzonspor'da "üst akıl" modeli: Yabancı aday Vitor Pereira listede yedek plan Şenol Güneş ve Çimşir–Keleş ikilisi
Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör arayışı sürerken yabancı adaylar arasında Vitor Pereira öne çıktı. Yerli seçeneklerde ise Şenol Güneş’in adı yeniden gündeme gelirken yönetim, yeni teknik adamın ekibinde Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş’in görev almasını planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a elenmesinin ardından Süper Lig'de de üst üste istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetimin yabancı adaylar arasında son dönemde Vitor Pereira üzerinde yoğunlaştığı, yerli alternatiflerde ise Şenol Güneş'in öne çıktığı belirtiliyor.
YENİ TEKNİK EKİPTE İKİ İSİM KALACAK
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör arayışının yanı sıra kulübün teknik yapılanması için de adımlar atıyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve futbolculuk döneminde bordo-mavili formayı giyen Ergin Keleş ile kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşma sağlandı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa yönelen Keleş, Kastamonuspor'u çalıştırdıktan sonra son olarak Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ekibinde görev yaptı.
Yönetimin teknik direktör konusunda aldığı en somut kararlardan biri ise yeni teknik adamın yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın Hüseyin Çimşir ile Ergin Keleş'in teknik ekipte görev yapmaya devam etmesi oldu.
Böylece iki ismin yeni dönemde saha içindeki sorumluluklarının artırılması planlanıyor.
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN ÜST AKIL FORMÜLÜ
Yerli teknik adam seçenekleri arasında Şenol Güneş konusunda ise farklı bir model değerlendiriliyor.
Yönetimin bazı üyeleri, yabancı teknik direktörlerin yüksek maliyetinin yanı sıra Süper Lig'e adaptasyon sürecini de dikkate alarak deneyimli çalıştırıcıya sıcak bakıyor.
Masadaki formüllerden birinde Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'in saha içindeki görevlerinin artırılması, Şenol Güneş'in ise doğrudan günlük teknik direktörlük görevinden ziyade futbol yapılanmasının başında "üst akıl" rolü üstlenmesi düşünülüyor.
Trabzonspor yönetiminin teknik direktör konusundaki nihai kararını bu haftanın ardından vermesi planlanıyor.